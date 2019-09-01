Додано: Сер 02 жов, 2019 22:07

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в среду 2 октября к 17.21 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 0,5% до 58,61 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» остается под давлением и обновляет минимумы с начала сентября. Данные американского института нефти (API) о падении на прошлой неделе запасов нефти в США на 5,92 миллиона баррелей, поддержавшие было нефтяные котировки с утра, отошли на второй план в ожидании официальных оценок американского минэнерго. Эксперты оценивают снижение запасов нефти только на 1,79 миллиона баррелей.

Понижательная тенденция на рынке нефти, преобладавшая в последние дни после скачка в район 72 долларов 16 сентября, продолжает приносить прибыль и позволила одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 4,5 тысячи долларов на коротких позициях по фьючерсам на марку Brent.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что баланс спроса и предложения на рынке нефти не играет сегодня ключевую роль в ценообразовании. Его заменили "черные лебеди". В этой ситуации ОПЕК+ стремится вернуть ситуацию к норме, чтобы ключевую роль на рынке играли все же фундаментальные факторы, сообщил министр. Кстати, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил прибавку к российскому бюджету от соглашения ОПЕК+ более чем в 100 миллиардов долларов.

Пока же трудно предугадать динамику мирового рынка нефти в зимний период, считает Новак. Летом спрос на нефть традиционно возрастает примерно на 2 миллиона баррелей в сутки. В целом же, повышение спроса на нефть в мире в 2020 году составит 1,4 миллиона баррелей в сутки с ожидаемого в текущем году 1 миллиона баррелей в сутки, оценили в минэнерго России.

Между тем, государственный пенсионный фонд (Government Pension Fund Global, или GPFG, также известный как Нефтяной фонд) Норвегии получил от правительства (в лице минфина страны) разрешение продать акции нефтегазовых компаний на сумму примерно в 5,9 миллиарда долларов. В середине сентября в портфеле фонда находились акции 95 компаний сектора, среди которых такие гиганты, как Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron, Total и BP.

Курс евро продолжает попытки корректироваться вверх, удерживаясь выше уровня поддержки 1,09 доллара.

Впрочем, поддержку американской валюте в основной паре оказали позитивные данные по рынку труда за сентябрь от исследовательского института ADP. Число рабочих мест в частном секторе США возросло на 135 тысяч при прогнозах увеличения на 125 тысяч.

В итоге, к 17.20 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,1% до 1,0946 доллара.

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