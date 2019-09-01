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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:00

Мировые рынки растут в ожидании публикации статистики по без

Мировые фондовые рынки в основном растут в пятницу в ожидании публикации статистики по безработице в США.
Американские индексы выросли в четверг до 1,1% в рамках коррекции после двух дней снижения. Динамика биржевых индикаторов позволила одному из трейдеров Forex Сlub заработать на изменении индекса Nasdaq более 9 тысяч долларов за сутки.
Вместе с тем, сдерживали рост биржевых индикаторов данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг США. Показатели за сентябрь обновили многолетние минимумы - десятилетний для промышленности и трехлетний для сферы услуг.
Позднее должны выйти данные по рынку труда США, а именно по безработице в сентябре. На рынке ожидают, что этот показатель в минувшем месяце сохранился на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч.
Азиатские биржи в пятницу закрылись разнонаправленно. Европейские рынки при этом растут на 0,2-0,5% вслед за рынками США. После публикации слабой статистики по американской экономике на рынках растут ожидания очередного снижения ставки ФРС США.
Кроме того, участники рынка обратили внимание на сообщения о том, что компания Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%.
Российский рынок акций в пятницу идет наверх, следуя за мировыми рынками и прибавляет 0,3-0,9% по основным индексам. Рубль при этом дорожает более чем на 20 копеек к доллару и евро на фоне подъема мировых цен на нефть. Нефтяные котировки растут в рамках коррекции после продолжительного снижения.
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