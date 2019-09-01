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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:00
Мировые фондовые рынки в основном растут в пятницу в ожидании публикации статистики по безработице в США.
Американские индексы выросли в четверг до 1,1% в рамках коррекции после двух дней снижения. Динамика биржевых индикаторов позволила одному из трейдеров Forex Сlub заработать на изменении индекса Nasdaq более 9 тысяч долларов за сутки.
Вместе с тем, сдерживали рост биржевых индикаторов данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг США. Показатели за сентябрь обновили многолетние минимумы - десятилетний для промышленности и трехлетний для сферы услуг.
Позднее должны выйти данные по рынку труда США, а именно по безработице в сентябре. На рынке ожидают, что этот показатель в минувшем месяце сохранился на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч.
Азиатские биржи в пятницу закрылись разнонаправленно. Европейские рынки при этом растут на 0,2-0,5% вслед за рынками США. После публикации слабой статистики по американской экономике на рынках растут ожидания очередного снижения ставки ФРС США.
Кроме того, участники рынка обратили внимание на сообщения о том, что компания Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%.
Российский рынок акций в пятницу идет наверх, следуя за мировыми рынками и прибавляет 0,3-0,9% по основным индексам. Рубль при этом дорожает более чем на 20 копеек к доллару и евро на фоне подъема мировых цен на нефть. Нефтяные котировки растут в рамках коррекции после продолжительного снижения.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:19
Основные криптовалюты в понедельник идут вниз на фоне известия о том, что американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
После появления этого известия курс биткоина на 8.00 упал за сутки, по данным Libertex, на 3,08% - до 7863 долларов при капитализации 142,6 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 2,48% - до 171,6 доллара с капитализацией 18,7 млрд долларов. XRP за сутки в противовес рынку, наоборот, вырос в цене чуть более чем на 4% и поднялся до 0,2651 доллара на фоне сообщения о том, что 30 млн монет внезапно перешли с неизвестного кошелька на счёт сооснователя проекта. Капитализация XRP составила 11,4 млрд долларов. Litecoin ослабел на 3,03% - до 54,5 доллара с капитализацией 3,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 213,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит снижаться на преимущественном новостном негативе. Так, биткоин может подешеветь до 7600 долларов, Ethereum - до 170 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 53 долларов.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:21
Давление на европейские фондовые индексы в ближайшее время продолжат оказывать неопределенные перспективы дальнейших торговых отношений США и Китая. Новый раунд торговых переговоров двух стран ожидается 10-11 октября в Вашингтоне. Со стороны Китая на переговоры приедет вице-премьер Лю Хэ. При этом на рынке циркулируют слухи о том, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров, исключив из нее вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.
В ожидании торговых переговоров на европейских рынках явно преобладает спрос на более надежные активы, что отражает очень осторожное отношение к перспективам торговой сделки.
Вместе с тем, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предположил, что в ответ на введение новых американских пошлин на европейские товары могут последовать аналогичные меры со стороны ЕС, но призвал прекратить торговую войну и перейти к диалогу.
Ранее арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил в этой связи о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, импортируемую из ЕС. Данное решение должно вступить в силу 18 октября.
Испанское правительство также видит возможность для урегулирования конфликта с США в связи с планируемым вводом пошлин на ряд продукции из стран ЕС, однако готово "твердо ответить", если этого не произойдет.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:29
Курс украинской гривны вновь держится у отметки 24,7 гривны за доллар, немного опустившись - до уровня 24,77 гривны за доллар.
Это происходит на фоне сообщений о том, что правительство Украины рассчитывает получить в 2020 году от малой приватизации 5-6 млрд гривен (или более 200 млн долларов) в государственный бюджет.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять стабильность и по-прежнему будет двигаться в диапазоне 24,7-24,8 гривны за доллар.
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