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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 04 жов, 2019 12:00
Мировые фондовые рынки в основном растут в пятницу в ожидании публикации статистики по безработице в США.
Американские индексы выросли в четверг до 1,1% в рамках коррекции после двух дней снижения. Динамика биржевых индикаторов позволила одному из трейдеров Forex Сlub заработать на изменении индекса Nasdaq более 9 тысяч долларов за сутки.
Вместе с тем, сдерживали рост биржевых индикаторов данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг США. Показатели за сентябрь обновили многолетние минимумы - десятилетний для промышленности и трехлетний для сферы услуг.
Позднее должны выйти данные по рынку труда США, а именно по безработице в сентябре. На рынке ожидают, что этот показатель в минувшем месяце сохранился на уровне 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч.
Азиатские биржи в пятницу закрылись разнонаправленно. Европейские рынки при этом растут на 0,2-0,5% вслед за рынками США. После публикации слабой статистики по американской экономике на рынках растут ожидания очередного снижения ставки ФРС США.
Кроме того, участники рынка обратили внимание на сообщения о том, что компания Apple готовится увеличить производство iPhone 11 на 10%.
Российский рынок акций в пятницу идет наверх, следуя за мировыми рынками и прибавляет 0,3-0,9% по основным индексам. Рубль при этом дорожает более чем на 20 копеек к доллару и евро на фоне подъема мировых цен на нефть. Нефтяные котировки растут в рамках коррекции после продолжительного снижения.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:19
Основные криптовалюты в понедельник идут вниз на фоне известия о том, что американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
После появления этого известия курс биткоина на 8.00 упал за сутки, по данным Libertex, на 3,08% - до 7863 долларов при капитализации 142,6 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 2,48% - до 171,6 доллара с капитализацией 18,7 млрд долларов. XRP за сутки в противовес рынку, наоборот, вырос в цене чуть более чем на 4% и поднялся до 0,2651 доллара на фоне сообщения о том, что 30 млн монет внезапно перешли с неизвестного кошелька на счёт сооснователя проекта. Капитализация XRP составила 11,4 млрд долларов. Litecoin ослабел на 3,03% - до 54,5 доллара с капитализацией 3,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 213,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит снижаться на преимущественном новостном негативе. Так, биткоин может подешеветь до 7600 долларов, Ethereum - до 170 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 53 долларов.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:21
Давление на европейские фондовые индексы в ближайшее время продолжат оказывать неопределенные перспективы дальнейших торговых отношений США и Китая. Новый раунд торговых переговоров двух стран ожидается 10-11 октября в Вашингтоне. Со стороны Китая на переговоры приедет вице-премьер Лю Хэ. При этом на рынке циркулируют слухи о том, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров, исключив из нее вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона.
В ожидании торговых переговоров на европейских рынках явно преобладает спрос на более надежные активы, что отражает очень осторожное отношение к перспективам торговой сделки.
Вместе с тем, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предположил, что в ответ на введение новых американских пошлин на европейские товары могут последовать аналогичные меры со стороны ЕС, но призвал прекратить торговую войну и перейти к диалогу.
Ранее арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на общую сумму 7,5 млрд долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил в этой связи о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, импортируемую из ЕС. Данное решение должно вступить в силу 18 октября.
Испанское правительство также видит возможность для урегулирования конфликта с США в связи с планируемым вводом пошлин на ряд продукции из стран ЕС, однако готово "твердо ответить", если этого не произойдет.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 09:29
Курс украинской гривны вновь держится у отметки 24,7 гривны за доллар, немного опустившись - до уровня 24,77 гривны за доллар.
Это происходит на фоне сообщений о том, что правительство Украины рассчитывает получить в 2020 году от малой приватизации 5-6 млрд гривен (или более 200 млн долларов) в государственный бюджет.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять стабильность и по-прежнему будет двигаться в диапазоне 24,7-24,8 гривны за доллар.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 14:35
Мировые фондовые рынки в понедельник движутся разнонаправленно на фоне выхода неоднозначных статистических данных по экономике ведущих стран мира.
Американские индексы в пятницу выросли в пределах 1,4% после публикации позитивной статистики по безработице в США. Показатель опустился до минимума за 50 лет, составив 3,5%.
Азиатские биржи в понедельник закрылись ростом на 0,2-0,7% вслед за американскими рынками. При этом торговые площадки Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием 70-летия Китайской народной республики.
Рост азиатских индексов несколько сдерживали опасения, связанные с перспективами торговых переговоров между США и Китаем, намеченных на 10-11 октября. На рынке циркулируют слухи о том, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров с США и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий.
Также участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости. В частности, южнокорейская LG Electronics сообщила, что по предварительным данным, ее выручка в третьем квартале выросла на 1,8% - до 13,1 млрд долларов.
Европейские индексы снижаются в понедельник на 0,1-0,2% после публикации слабой статистики из Германии. Промышленные заказы в стране в августе сократились на 0,6%, хотя на рынке ожидалось снижение только на 0,3%.
Также давление на рынке оказывают и корпоративные новости. В частности, стало известно о том, что банковская группа HSBC планирует сократить до 10 тысяч сотрудников для уменьшения издержек.
Но, несмотря на негативную динамику европейских индексов, один из трейдеров Forex Сlub смог заработать на изменении котировок немецкого биржевого индикатора DAX более 8 тысяч долларов за сутки.
Российский рынок акций в понедельник прибавляет 0,3-0,7% по основным индексам. Рубль при этом теряет порядка 30 копеек как к доллару, так и к евро.
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