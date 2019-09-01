Додано: Пон 07 жов, 2019 14:35

Мировые фондовые рынки в понедельник движутся разнонаправленно на фоне выхода неоднозначных статистических данных по экономике ведущих стран мира.

Американские индексы в пятницу выросли в пределах 1,4% после публикации позитивной статистики по безработице в США. Показатель опустился до минимума за 50 лет, составив 3,5%.

Азиатские биржи в понедельник закрылись ростом на 0,2-0,7% вслед за американскими рынками. При этом торговые площадки Китая по-прежнему закрыты в связи с празднованием 70-летия Китайской народной республики.

Рост азиатских индексов несколько сдерживали опасения, связанные с перспективами торговых переговоров между США и Китаем, намеченных на 10-11 октября. На рынке циркулируют слухи о том, что китайские власти хотят сузить повестку торговых переговоров с США и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий.

Также участники торгов обратили внимание и на корпоративные новости. В частности, южнокорейская LG Electronics сообщила, что по предварительным данным, ее выручка в третьем квартале выросла на 1,8% - до 13,1 млрд долларов.

Европейские индексы снижаются в понедельник на 0,1-0,2% после публикации слабой статистики из Германии. Промышленные заказы в стране в августе сократились на 0,6%, хотя на рынке ожидалось снижение только на 0,3%.

Также давление на рынке оказывают и корпоративные новости. В частности, стало известно о том, что банковская группа HSBC планирует сократить до 10 тысяч сотрудников для уменьшения издержек.

Но, несмотря на негативную динамику европейских индексов, один из трейдеров Forex Сlub смог заработать на изменении котировок немецкого биржевого индикатора DAX более 8 тысяч долларов за сутки.

Российский рынок акций в понедельник прибавляет 0,3-0,7% по основным индексам. Рубль при этом теряет порядка 30 копеек как к доллару, так и к евро.

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