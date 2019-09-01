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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 12:19

Мировые рынки не могут определиться с направлением в преддве

Мировые фондовые рынки во вторник вновь не могут определиться с направлением движения в преддверии очередного раунда торговых переговоров США и Китая.
Американские индексы в понедельник снизились до 0,5% на фоне пессимизма инвесторов по поводу запланированных на 10-11 октября переговоров с Китаем. Как стало известно, китайские власти хотят сузить повестку переговоров и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий.
Азиатские биржи во вторник закрылись ростом индексов до 1% в ожидании того, что в четверг представители США и Китая обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.
Азиатские индексы поддержали также и корпоративные новости. Так, южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила, что ожидает операционную прибыль по итогам третьего квартала на уровне 6,5 млрд долларов, что оказалось лучше прогнозов.
Биржи Европы во вторник не показывают единой динамики индексов. При этом трейдеры региона также обратили внимание на корпоративные новости: гонконгская фондовая биржа сообщила, что отказывается от своих планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей.
Определенную поддержку европейским торговым площадкам оказывает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране в августе вырос на 0,3%, тогда как на рынке ожидали снижения индикатора на 0,2%.
Российский рынок акций снижается на 0,5-0,7% по основным индексам. Рубль при этом теряет порядка 10 копеек к доллару и почти 30 копеек к евро.
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