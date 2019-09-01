Додано: Вів 08 жов, 2019 20:48

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) во вторник 8 октября к 15.03 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 1,3% до 57,59 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» после утреннего роста перешел к снижению на фоне нервной обстановки перед очередным раундом американо-китайских торговых переговоров, которые запланированы на 10 октября в США.

Каждая из сторон на этих переговорах стремится занять сильную позицию, что подрывает надежду на достижение масштабных договоренностей и соответственно – на рост мировой экономики и спрос на энергоресурсы.

Так, Китай накануне предложил Вашингтону сузить повестку встреч и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий. США в свою очередь, внесли в "черный список" 28 китайских компаний, из-за нарушения прав уйгурского населения. Теперь у американских контрагентов появились трудности для лицензирования торговли с этими организациями.

Пока же недавний отскок нефтяных котировок от минимумов за 2 месяца позволил одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 22 тысяч долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.

Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в среднесрочной перспективе российская нефтяная отрасль ориентируется на цену нефти на уровне порядка 50 долларов за баррель и закладывает ее в свою стратегию развития.

Объем экспорта российской нефти за 8 месяцев года вырос на 2,4% в годовом исчислении до 173,444 миллиона тонн. При этом доходы от него снизились на 3,2% до 79,9 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в январе-августе упал на 10,3% до 91,689 миллиона тонн, доходы от него сократились на 15% до 43,93 миллиарда долларов.

Курс евро прибавляет в направлении уровня 1,10 доллара. Американская валюта остается под давлением на фоне неопределенности в вопросе торговых переговоров между США и Китаем.

Кроме того, давления добавляет макроэкономический негатив. Доверие собственников американских малых компаний в сентябре снизилось из-за введения пошлин и неопределенности в отношении будущего экономики. Индекс оптимизма малого бизнеса по версии NFIB равнялся 101,8 пункта против августовских 103,1 пункта.

К 15.06 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,15% до 1,0986 доллара.

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