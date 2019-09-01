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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:19
Мировые фондовые рынки во вторник вновь не могут определиться с направлением движения в преддверии очередного раунда торговых переговоров США и Китая.
Американские индексы в понедельник снизились до 0,5% на фоне пессимизма инвесторов по поводу запланированных на 10-11 октября переговоров с Китаем. Как стало известно, китайские власти хотят сузить повестку переговоров и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий.
Азиатские биржи во вторник закрылись ростом индексов до 1% в ожидании того, что в четверг представители США и Китая обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.
Азиатские индексы поддержали также и корпоративные новости. Так, южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила, что ожидает операционную прибыль по итогам третьего квартала на уровне 6,5 млрд долларов, что оказалось лучше прогнозов.
Биржи Европы во вторник не показывают единой динамики индексов. При этом трейдеры региона также обратили внимание на корпоративные новости: гонконгская фондовая биржа сообщила, что отказывается от своих планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей.
Определенную поддержку европейским торговым площадкам оказывает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране в августе вырос на 0,3%, тогда как на рынке ожидали снижения индикатора на 0,2%.
Российский рынок акций снижается на 0,5-0,7% по основным индексам. Рубль при этом теряет порядка 10 копеек к доллару и почти 30 копеек к евро.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:30
На мировых фондовых площадках вечером во вторник 8 октября отмечалась негативная динамика биржевых индексов.
Инвесторы продолжают опасаться, что торговые переговоры между США и Китаем опять закончатся ничем. Кроме предложений КНР об исключении из обсуждения вопросов реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий добавились американские санкции.
Так, Штаты внесли в "черный список" 28 китайских компаний, из-за нарушения прав уйгурского населения. Теперь у американских контрагентов появились трудности для лицензирования торговли с этими организациями. Вся эта «подготовка» к переговорам повышает риски их провала.
В итоге американские фондовые индексы в начале торговой сессии снижаются на 1,1-1,3%. Западноевропейские биржевые индексы вечером теряли 0,3-1% к предыдущему закрытию.
Инвесторы региона на фоне торговых опасений обратили внимание на обнадеживающие данные о том, что объем промышленного производства в Германии вырос в августе на 0,3% в месячном измерении, хотя эксперты прогнозировали снижение индикатора на 0,2%.
Курс евро против доллара вечером перешел к снижению, так и не сумев закрепиться на психологически значимом уровне 1,10.
Сохранение волатильности основной валютной пары позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки 1,8 тысячи долларов на коротких позициях по ней.
К 18.13 мск евро снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,2% и равнялся 1,0950 доллара.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:32
На мировых фондовых площадках вечером во вторник 8 октября отмечалась негативная динамика биржевых индексов.
Инвесторы продолжают опасаться, что торговые переговоры между США и Китаем опять закончатся ничем. Кроме предложений КНР об исключении из обсуждения вопросов реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий добавились американские санкции.
Так, Штаты внесли в "черный список" 28 китайских компаний, из-за нарушения прав уйгурского населения. Теперь у американских контрагентов появились трудности для лицензирования торговли с этими организациями. Вся эта «подготовка» к переговорам повышает риски их провала.
В итоге американские фондовые индексы в начале торговой сессии снижаются на 1,1-1,3%. Западноевропейские биржевые индексы вечером теряли 0,3-1% к предыдущему закрытию.
Инвесторы региона на фоне торговых опасений обратили внимание на обнадеживающие данные о том, что объем промышленного производства в Германии вырос в августе на 0,3% в месячном измерении, хотя эксперты прогнозировали снижение индикатора на 0,2%.
Курс евро против доллара вечером перешел к снижению, так и не сумев закрепиться на психологически значимом уровне 1,10.
Сохранение волатильности основной валютной пары позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки 1,8 тысячи долларов на коротких позициях по ней.
К 18.13 мск евро снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,2% и равнялся 1,0950 доллара.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:48
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) во вторник 8 октября к 15.03 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 1,3% до 57,59 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» после утреннего роста перешел к снижению на фоне нервной обстановки перед очередным раундом американо-китайских торговых переговоров, которые запланированы на 10 октября в США.
Каждая из сторон на этих переговорах стремится занять сильную позицию, что подрывает надежду на достижение масштабных договоренностей и соответственно – на рост мировой экономики и спрос на энергоресурсы.
Так, Китай накануне предложил Вашингтону сузить повестку встреч и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий. США в свою очередь, внесли в "черный список" 28 китайских компаний, из-за нарушения прав уйгурского населения. Теперь у американских контрагентов появились трудности для лицензирования торговли с этими организациями.
Пока же недавний отскок нефтяных котировок от минимумов за 2 месяца позволил одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 22 тысяч долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.
Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в среднесрочной перспективе российская нефтяная отрасль ориентируется на цену нефти на уровне порядка 50 долларов за баррель и закладывает ее в свою стратегию развития.
Объем экспорта российской нефти за 8 месяцев года вырос на 2,4% в годовом исчислении до 173,444 миллиона тонн. При этом доходы от него снизились на 3,2% до 79,9 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в январе-августе упал на 10,3% до 91,689 миллиона тонн, доходы от него сократились на 15% до 43,93 миллиарда долларов.
Курс евро прибавляет в направлении уровня 1,10 доллара. Американская валюта остается под давлением на фоне неопределенности в вопросе торговых переговоров между США и Китаем.
Кроме того, давления добавляет макроэкономический негатив. Доверие собственников американских малых компаний в сентябре снизилось из-за введения пошлин и неопределенности в отношении будущего экономики. Индекс оптимизма малого бизнеса по версии NFIB равнялся 101,8 пункта против августовских 103,1 пункта.
К 15.06 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,15% до 1,0986 доллара.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:44
Курс украинской гривны с утра в среду немного понизился, и она торгуется на уровне 24,72 гривны за доллар.
Это происходит на фоне сообщений о том, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-августе 2019 года составил 8,278 млрд долларов, сократившись на 12,7% в годовом выражении.
При этом хорошей новостью стало известие о том, что Европейский банк реконструкции и развития выделил 120 млн евро в рамках новой программы финансирования малого и среднего бизнеса в Украине.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна сможет немного укрепиться на фоне финансовой помощи Украине и подняться к отметке 24,6 гривны за доллар.
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