Додано: Сер 09 жов, 2019 16:58

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в среду 9 октября к 17.46 мск повышалась относительно уровня предыдущего закрытия на 0,7% до 58,66 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» продолжает попытки коррекционного роста. Сегодня этому помогают опасения по поводу перебоев в поставках топлива на мировой рынок из-за протестов в Ираке и Эквадоре.

Так, с 1 октября не утихают протесты иракцев с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В Эквадоре из-за антиправительственных протестов остановлена добыча на трех месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос.

Попытки роста нефтяных котировок позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 4 тысяч долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.

Между тем, минэнерго США оценило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю возросли на 2,9 миллиона баррелей до 425,6 миллиона баррелей при прогнозах увеличения только на 1,4 миллиона баррелей.

Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,26 миллиона баррелей в сутки - на 20 тысяч баррелей. На 2020 год оценки понижены на 60 тысяч баррелей до 13,17 миллиона баррелей в сутки. В 2018 году этот показатель равнялся 10,99 миллиона баррелей в сутки.

Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что недавние атаки дронов на объекты этой государственной нефтегазовой компании не отразились на ее готовности к проведению IPO. За продажу 5% акций Saudi Aramco может получить около 100 миллиардов долларов, став рекордным по стоимости в истории. Видимо, для подтверждения привлекательности Saudi Aramco Амин Нассер заявил о планах Саудовской Аравии нарастить добывающие мощности до 12 миллионов баррелей нефти в сутки до конца ноября.

Борьба за деньги на рынке нефтяных активов возрастает. Американская компания ExxonMobil изучает варианты продажи малазийских шельфовых активов в области разведки и добычи. В результате этой продажи ExxonMobil может получить от 2 до 3 миллиардов долларов.

Курс евро опять прибавляет в направлении уровня 1,10 доллара. Американская валюта остается под легким давлением на фоне неопределенности в вопросе торговых переговоров между США и Китаем.

К 17.52 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,3% до 1,0982 доллара.

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