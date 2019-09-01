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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 08 жов, 2019 12:19
Мировые фондовые рынки во вторник вновь не могут определиться с направлением движения в преддверии очередного раунда торговых переговоров США и Китая.
Американские индексы в понедельник снизились до 0,5% на фоне пессимизма инвесторов по поводу запланированных на 10-11 октября переговоров с Китаем. Как стало известно, китайские власти хотят сузить повестку переговоров и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий.
Азиатские биржи во вторник закрылись ростом индексов до 1% в ожидании того, что в четверг представители США и Китая обсудят интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство.
Азиатские индексы поддержали также и корпоративные новости. Так, южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила, что ожидает операционную прибыль по итогам третьего квартала на уровне 6,5 млрд долларов, что оказалось лучше прогнозов.
Биржи Европы во вторник не показывают единой динамики индексов. При этом трейдеры региона также обратили внимание на корпоративные новости: гонконгская фондовая биржа сообщила, что отказывается от своих планов по слиянию с Лондонской фондовой биржей.
Определенную поддержку европейским торговым площадкам оказывает статистика из Германии, согласно которой объем промышленного производства в стране в августе вырос на 0,3%, тогда как на рынке ожидали снижения индикатора на 0,2%.
Российский рынок акций снижается на 0,5-0,7% по основным индексам. Рубль при этом теряет порядка 10 копеек к доллару и почти 30 копеек к евро.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:30
На мировых фондовых площадках вечером во вторник 8 октября отмечалась негативная динамика биржевых индексов.
Инвесторы продолжают опасаться, что торговые переговоры между США и Китаем опять закончатся ничем. Кроме предложений КНР об исключении из обсуждения вопросов реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий добавились американские санкции.
Так, Штаты внесли в "черный список" 28 китайских компаний, из-за нарушения прав уйгурского населения. Теперь у американских контрагентов появились трудности для лицензирования торговли с этими организациями. Вся эта «подготовка» к переговорам повышает риски их провала.
В итоге американские фондовые индексы в начале торговой сессии снижаются на 1,1-1,3%. Западноевропейские биржевые индексы вечером теряли 0,3-1% к предыдущему закрытию.
Инвесторы региона на фоне торговых опасений обратили внимание на обнадеживающие данные о том, что объем промышленного производства в Германии вырос в августе на 0,3% в месячном измерении, хотя эксперты прогнозировали снижение индикатора на 0,2%.
Курс евро против доллара вечером перешел к снижению, так и не сумев закрепиться на психологически значимом уровне 1,10.
Сохранение волатильности основной валютной пары позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки 1,8 тысячи долларов на коротких позициях по ней.
К 18.13 мск евро снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,2% и равнялся 1,0950 доллара.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:32
На мировых фондовых площадках вечером во вторник 8 октября отмечалась негативная динамика биржевых индексов.
Инвесторы продолжают опасаться, что торговые переговоры между США и Китаем опять закончатся ничем. Кроме предложений КНР об исключении из обсуждения вопросов реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий добавились американские санкции.
Так, Штаты внесли в "черный список" 28 китайских компаний, из-за нарушения прав уйгурского населения. Теперь у американских контрагентов появились трудности для лицензирования торговли с этими организациями. Вся эта «подготовка» к переговорам повышает риски их провала.
В итоге американские фондовые индексы в начале торговой сессии снижаются на 1,1-1,3%. Западноевропейские биржевые индексы вечером теряли 0,3-1% к предыдущему закрытию.
Инвесторы региона на фоне торговых опасений обратили внимание на обнадеживающие данные о том, что объем промышленного производства в Германии вырос в августе на 0,3% в месячном измерении, хотя эксперты прогнозировали снижение индикатора на 0,2%.
Курс евро против доллара вечером перешел к снижению, так и не сумев закрепиться на психологически значимом уровне 1,10.
Сохранение волатильности основной валютной пары позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки 1,8 тысячи долларов на коротких позициях по ней.
К 18.13 мск евро снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,2% и равнялся 1,0950 доллара.
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Додано: Вів 08 жов, 2019 20:48
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) во вторник 8 октября к 15.03 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 1,3% до 57,59 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» после утреннего роста перешел к снижению на фоне нервной обстановки перед очередным раундом американо-китайских торговых переговоров, которые запланированы на 10 октября в США.
Каждая из сторон на этих переговорах стремится занять сильную позицию, что подрывает надежду на достижение масштабных договоренностей и соответственно – на рост мировой экономики и спрос на энергоресурсы.
Так, Китай накануне предложил Вашингтону сузить повестку встреч и исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий. США в свою очередь, внесли в "черный список" 28 китайских компаний, из-за нарушения прав уйгурского населения. Теперь у американских контрагентов появились трудности для лицензирования торговли с этими организациями.
Пока же недавний отскок нефтяных котировок от минимумов за 2 месяца позволил одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 22 тысяч долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.
Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в среднесрочной перспективе российская нефтяная отрасль ориентируется на цену нефти на уровне порядка 50 долларов за баррель и закладывает ее в свою стратегию развития.
Объем экспорта российской нефти за 8 месяцев года вырос на 2,4% в годовом исчислении до 173,444 миллиона тонн. При этом доходы от него снизились на 3,2% до 79,9 миллиарда долларов. Экспорт нефтепродуктов в январе-августе упал на 10,3% до 91,689 миллиона тонн, доходы от него сократились на 15% до 43,93 миллиарда долларов.
Курс евро прибавляет в направлении уровня 1,10 доллара. Американская валюта остается под давлением на фоне неопределенности в вопросе торговых переговоров между США и Китаем.
Кроме того, давления добавляет макроэкономический негатив. Доверие собственников американских малых компаний в сентябре снизилось из-за введения пошлин и неопределенности в отношении будущего экономики. Индекс оптимизма малого бизнеса по версии NFIB равнялся 101,8 пункта против августовских 103,1 пункта.
К 15.06 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,15% до 1,0986 доллара.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:44
Курс украинской гривны с утра в среду немного понизился, и она торгуется на уровне 24,72 гривны за доллар.
Это происходит на фоне сообщений о том, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-августе 2019 года составил 8,278 млрд долларов, сократившись на 12,7% в годовом выражении.
При этом хорошей новостью стало известие о том, что Европейский банк реконструкции и развития выделил 120 млн евро в рамках новой программы финансирования малого и среднего бизнеса в Украине.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна сможет немного укрепиться на фоне финансовой помощи Украине и подняться к отметке 24,6 гривны за доллар.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 10:39
Основные криптовалюты в среду продолжают снижаться в цене, не прерывая падение предыдущего дня при достаточно безыдейном рынке.
Курс биткоина на 9.30 за сутки, по данным Libertex, сократился на 1,19%- до 8177 долларов при капитализации 147,9 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 0,93% - до 181,3 доллара с капитализацией 19,7 млрд долларов. XRP за сутки снизился в цене на 1,5% - до 0,2749 доллара, его капитализация составила 11,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,07% - до 57 долларов с капитализацией 3,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 222,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшей перспективе продолжит свое нисходящее движение. Биткоин в этом случае может пробить вниз отметку 8000 долларов, Ethereum - подешеветь до 180 долларов, XRP - до 0,27 доллара, а Litecoin - до 55 долларов.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 14:07
Мировые рынки в среду вновь демонстрируют неоднозначные настроения из-за негативных ожиданий по поводу перспектив торговых переговоров и развития ситуации вокруг Brexit.
Американские фондовые индексы во вторник снизились в среднем на 1,5% из-за опасений инвесторов по поводу перспектив разрешения торгового конфликта между США и Китаем. Следующий раунд переговоров пройдет 10-11 октября, на этой встрече планируется обсудить интеллектуальные права, нетарифные барьеры и сельское хозяйство. При этом напряжение на рынке поддерживает сообщение о внесении 28 китайских организаций в "черный список" американской стороной.
Вместе с тем, негативная динамика американских индексов не помешала одному из трейдеров Forex Club заработать более 9 тысяч долларов на изменении котировок индикатора S&P, другой же трейдер получил более 5 тысяч долларов на динамике Nasdaq.
Азиатские биржи закрылись в среду снижением на 0,6-1,2%, несколько лучше смотрелся китайский рынок благодаря росту стоимости акций банков и фирм по торговле недвижимостью.
Индексы Европы растут, прибавляя до 1% на ожиданиях благоприятного исхода процесса выхода Великобритании из Евросоюза. Британский премьер-министр Борис Джонсон напомнил председателю Европарламента Давиду Сассоли о том, что времени для согласования нового соглашения о Brexit остается совсем мало, а Великобритания готова выйти из ЕС 31 октября и без соглашения.
Рост европейских фондовых индексов позволил трейдеру Forex Club получить на динамике немецкого индекса DAX более 17 тысяч долларов за сутки.
Российский рынок акций в среду теряет по основным индексам 0,4-1,1% на фоне падения нефтяных котировок после публикации данных по недельным запасам нефти в США. Рубль при этом укрепляется более чем на 20 копеек к доллару и на 8 копеек к евро.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 16:58
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в среду 9 октября к 17.46 мск повышалась относительно уровня предыдущего закрытия на 0,7% до 58,66 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» продолжает попытки коррекционного роста. Сегодня этому помогают опасения по поводу перебоев в поставках топлива на мировой рынок из-за протестов в Ираке и Эквадоре.
Так, с 1 октября не утихают протесты иракцев с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. В Эквадоре из-за антиправительственных протестов остановлена добыча на трех месторождениях в провинциях Орельяна и Сукумбиос.
Попытки роста нефтяных котировок позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 4 тысяч долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.
Между тем, минэнерго США оценило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю возросли на 2,9 миллиона баррелей до 425,6 миллиона баррелей при прогнозах увеличения только на 1,4 миллиона баррелей.
Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,26 миллиона баррелей в сутки - на 20 тысяч баррелей. На 2020 год оценки понижены на 60 тысяч баррелей до 13,17 миллиона баррелей в сутки. В 2018 году этот показатель равнялся 10,99 миллиона баррелей в сутки.
Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что недавние атаки дронов на объекты этой государственной нефтегазовой компании не отразились на ее готовности к проведению IPO. За продажу 5% акций Saudi Aramco может получить около 100 миллиардов долларов, став рекордным по стоимости в истории. Видимо, для подтверждения привлекательности Saudi Aramco Амин Нассер заявил о планах Саудовской Аравии нарастить добывающие мощности до 12 миллионов баррелей нефти в сутки до конца ноября.
Борьба за деньги на рынке нефтяных активов возрастает. Американская компания ExxonMobil изучает варианты продажи малазийских шельфовых активов в области разведки и добычи. В результате этой продажи ExxonMobil может получить от 2 до 3 миллиардов долларов.
Курс евро опять прибавляет в направлении уровня 1,10 доллара. Американская валюта остается под легким давлением на фоне неопределенности в вопросе торговых переговоров между США и Китаем.
К 17.52 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,3% до 1,0982 доллара.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 18:09
На мировых фондовых площадках вечером в среду 9 октября отмечалась позитивная динамика биржевых индексов.
Инвесторы опять хватаются за надежду на успех американо-китайских торговых переговоров. В СМИ появились сообщения о том, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США и готов увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров, чтобы способствовать этому.
В итоге американские фондовые индексы в начале торговой сессии растут на 0,5-0,8%. Западноевропейские биржевые индексы вечером прибавляли 0,3-1,1% к предыдущему закрытию.
Инвесторы региона, кроме торговых ожиданий, отыгрывают надежды на позитивный исход событий вокруг Brexit, что выхода Великобритании из ЕС без соглашения с ним не произойдет.
Курс евро против доллара вечером продолжает прибавлять в направлении 1,10.
Сохранение волатильности основной валютной пары позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 9,5 тысячи долларов на коротких позициях по ней.
К 18.07 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,2% и равнялся 1,0978 доллара.
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