Додано: Чет 10 жов, 2019 09:00

Европейские фондовые индексы в ближайшей перспективе имеют все шансы на рост, так как инвесторы с оптимизмом ждут тех или иных сигналов в пользу смягчения торгового конфликта между США и Китаем. При этом они надеются, что какие-то пути решения будут найдены до того, как 15 октября будут в очередной раз повышены пошлины на китайские товары в США объемом 250 млрд долларов в год до 30% с 25%.

На рынках ходят слухи о том, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США и предлагает увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

Кроме того, трейдеры отыгрывают данные протокола сентябрьского заседания ФРС США, на котором регулятор снизил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,75-2% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 29-30 октября. Как отмечается в протоколе, члены регулятора отметили риски замедления роста экономики из-за торгового конфликта с Китаем.

При этом внутренний позитив на европейские рынки пришел от международного рейтингового агентства Fitch. Агентство сообщило о том. что Большинство банков Великобритании хорошо капитализированы и готовы к возможным негативным последствиям Brexit. Но в случае выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения кредитные рейтинги банков и прогнозы по ним могут быть пересмотрены в сторону понижения и ухудшения.

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