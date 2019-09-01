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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 10 жов, 2019 08:54
Основные криптовалюты в четверг перешли к росту на фоне известия о том, что глава Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетом палаты представителей США по финансам и жилью 23 октября по вопросу запуска криптовалюты Libra.
На этом сообщении курс биткоина на 9.00 за сутки, по данным Libertex, увеличился на 5,04% - до 8584 долларов с капитализацией 154,2 млрд долларов. Ethereum к этому времени подорожал на 6,48% - до 192,8 доллара при капитализации 20,8 млрд долларов на новости о том, что
ЮНИСЕФ при поддержке Ethereum запускает криптовалютный фонд.
XRP за сутки поднялся в цене на 0,29% - до 0,2761 доллара, его капитализация составила 11,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,94% - до 58,7 доллара с капитализацией 11,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 231,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит идти наверх: биткоин может подорожать до 8700 долларов, Ethereum - до 195 долларов, XRP - до 0,28 доллара, а Litecoin - до 60 долларов.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:00
Европейские фондовые индексы в ближайшей перспективе имеют все шансы на рост, так как инвесторы с оптимизмом ждут тех или иных сигналов в пользу смягчения торгового конфликта между США и Китаем. При этом они надеются, что какие-то пути решения будут найдены до того, как 15 октября будут в очередной раз повышены пошлины на китайские товары в США объемом 250 млрд долларов в год до 30% с 25%.
На рынках ходят слухи о том, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США и предлагает увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.
Кроме того, трейдеры отыгрывают данные протокола сентябрьского заседания ФРС США, на котором регулятор снизил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,75-2% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 29-30 октября. Как отмечается в протоколе, члены регулятора отметили риски замедления роста экономики из-за торгового конфликта с Китаем.
При этом внутренний позитив на европейские рынки пришел от международного рейтингового агентства Fitch. Агентство сообщило о том. что Большинство банков Великобритании хорошо капитализированы и готовы к возможным негативным последствиям Brexit. Но в случае выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения кредитные рейтинги банков и прогнозы по ним могут быть пересмотрены в сторону понижения и ухудшения.
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