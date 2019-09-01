Додано: Чет 10 жов, 2019 12:20

Мировые рынки в четверг в основном идут наверх, так как инвесторы с оптимизмом ждут итогов торговых переговоров между США и Китаем.

Американские фондовые индексы в среду выросли на 1-1,2% на оптимизме инвесторов по поводу встречи представителей США и Китая.

На рынке появилась информация о том, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США и предлагает увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с США.



Азиатские биржи закрылись в четверг подъемом до 1,4%. При этом от более существенного роста их удерживала статистика из Японии, согласно которой объем базовых заказов в машиностроении в августе снизился на 14,5%, хотя на рынке ждали сокращения на 10,8%.

Европейские индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне подъема на рынках США и Азии, а также корпоративных новостей в регионе.



При этом оптимизм сдерживает статистика из Великобритании и Германии. Объем промышленного производства в Великобритании в августе уменьшился на 0,6% по сравнению с июлем, а в годовом выражении упал на 1,8%, тогда как на рынке прогнозировали, что этот показатель снизился на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом - на 0,9%.

Объём экспорта Германии в августе уменьшился на 1,8%, хотя ожидалось снижение на 1%. Вместе с тем, импорт вырос на 0,5%, хотя прогнозировалось снижение на 0,2%.

Российский рынок акций в четверг снижается на 0,3-0,4% по основным индексам на фоне удешевления нефти после публикации данных минэнерго США о росте запасов в стране за минувшую неделю. Рубль не показывает единой динамики, немного прибавляя к доллару, но слабея более чем на 20 копеек к евро.

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