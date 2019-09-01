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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 10 жов, 2019 08:54
Основные криптовалюты в четверг перешли к росту на фоне известия о том, что глава Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетом палаты представителей США по финансам и жилью 23 октября по вопросу запуска криптовалюты Libra.
На этом сообщении курс биткоина на 9.00 за сутки, по данным Libertex, увеличился на 5,04% - до 8584 долларов с капитализацией 154,2 млрд долларов. Ethereum к этому времени подорожал на 6,48% - до 192,8 доллара при капитализации 20,8 млрд долларов на новости о том, что
ЮНИСЕФ при поддержке Ethereum запускает криптовалютный фонд.
XRP за сутки поднялся в цене на 0,29% - до 0,2761 доллара, его капитализация составила 11,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,94% - до 58,7 доллара с капитализацией 11,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 231,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит идти наверх: биткоин может подорожать до 8700 долларов, Ethereum - до 195 долларов, XRP - до 0,28 доллара, а Litecoin - до 60 долларов.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:00
Европейские фондовые индексы в ближайшей перспективе имеют все шансы на рост, так как инвесторы с оптимизмом ждут тех или иных сигналов в пользу смягчения торгового конфликта между США и Китаем. При этом они надеются, что какие-то пути решения будут найдены до того, как 15 октября будут в очередной раз повышены пошлины на китайские товары в США объемом 250 млрд долларов в год до 30% с 25%.
На рынках ходят слухи о том, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США и предлагает увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.
Кроме того, трейдеры отыгрывают данные протокола сентябрьского заседания ФРС США, на котором регулятор снизил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,75-2% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 29-30 октября. Как отмечается в протоколе, члены регулятора отметили риски замедления роста экономики из-за торгового конфликта с Китаем.
При этом внутренний позитив на европейские рынки пришел от международного рейтингового агентства Fitch. Агентство сообщило о том. что Большинство банков Великобритании хорошо капитализированы и готовы к возможным негативным последствиям Brexit. Но в случае выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения кредитные рейтинги банков и прогнозы по ним могут быть пересмотрены в сторону понижения и ухудшения.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:20
Мировые рынки в четверг в основном идут наверх, так как инвесторы с оптимизмом ждут итогов торговых переговоров между США и Китаем.
Американские фондовые индексы в среду выросли на 1-1,2% на оптимизме инвесторов по поводу встречи представителей США и Китая.
На рынке появилась информация о том, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США и предлагает увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с США.
Азиатские биржи закрылись в четверг подъемом до 1,4%. При этом от более существенного роста их удерживала статистика из Японии, согласно которой объем базовых заказов в машиностроении в августе снизился на 14,5%, хотя на рынке ждали сокращения на 10,8%.
Европейские индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне подъема на рынках США и Азии, а также корпоративных новостей в регионе.
При этом оптимизм сдерживает статистика из Великобритании и Германии. Объем промышленного производства в Великобритании в августе уменьшился на 0,6% по сравнению с июлем, а в годовом выражении упал на 1,8%, тогда как на рынке прогнозировали, что этот показатель снизился на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом - на 0,9%.
Объём экспорта Германии в августе уменьшился на 1,8%, хотя ожидалось снижение на 1%. Вместе с тем, импорт вырос на 0,5%, хотя прогнозировалось снижение на 0,2%.
Российский рынок акций в четверг снижается на 0,3-0,4% по основным индексам на фоне удешевления нефти после публикации данных минэнерго США о росте запасов в стране за минувшую неделю. Рубль не показывает единой динамики, немного прибавляя к доллару, но слабея более чем на 20 копеек к евро.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 16:31
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 10 октября к 17.18 мск повышалась относительно уровня предыдущего закрытия на 0,8% до 58,78 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» после утреннего снижения продолжил попытки коррекционного роста, направляясь к уровню 59 долларов за баррель. Сегодня этому помогают данные ОПЕК, понизившей прогноз по росту добычи нефти США в 2019 году до 1,2 миллиона баррелей в сутки - на 20 тысяч баррелей. В 2020 году рост оценивается в 1,01 миллиона баррелей в сутки, что на 60 тысяч баррелей ниже предыдущих оценок ОПЕК.
Попытки роста нефтяных котировок продолжают формировать «бычью стратегию» и позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 5,5 тысячи долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.
Между тем, ОПЕК+ пригласила США присоединиться к хартии о сотрудничестве стран-производителей нефти. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Это было бы в интересах самих Штатов, полагают в ОПЕК+.
При этом усилия ОПЕК+ не проходят даром, о чем свидетельствует основной критерий этой деятельности. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным ОПЕК, в августе превышали среднее пятилетнее значение лишь на 11 миллионов баррелей, поднявшись за месяц на 10 миллионов до 2,937 миллиарда баррелей. Годовой прирост показателя составил 85 миллионов баррелей.
Рост мирового спроса на нефть в 2019 году не превысит психологически значимой отметки в 1 миллион баррелей в сутки, остановившись на уровне 0,98 миллиона, оценила ОПЕК в октябре. Ранее картель оценивал его в 1,02 миллион баррелей в сутки. Таким образом, спрос составит 99,8 миллиона баррелей в сутки, сейчас считают в ОПЕК. В 2020 году рост показателя составит 1,08 миллиона баррелей в сутки до 100,88 миллиона баррелей, оценили эксперты картеля.
Между тем, замгендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев на фоне перехода соглашения ОПЕК+ из категории краткосрочного инструмента в долгосрочный предлагает задуматься о «тонкой настройке» сделки ОПЕК+, и помимо баланса спроса и предложения таргетировать, например, долю ее участников на рынке. Стоит также учитывать уровень буровой активности ввод дополнительных мощностей или, наоборот, их выбытие, заявил российский нефтяник.
Курс евро пытается закрепиться выше ключевого уровня 1,10 доллара. Американская валюта остается под давлением на фоне неопределенности в вопросе торговых переговоров между США и Китаем. В частности, с утра СМИ сообщили, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и его переговорная команда планируют покинуть Вашингтон в четверг, хотя очередной раунд американо-китайских торговых переговоров должен был продлиться до пятницы.
К 17.21 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,5% до 1,1019 доллара.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 20:23
На мировых фондовых площадках вечером в четверг 10 октября отмечалась позитивная динамика биржевых индексов.
Американские инвесторы отыгрывают позитивную макроэкономическую статистику. Так, количество обращений от американцев за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 5 октября уменьшилось на 10 тысяч до 210 тысяч заявок при прогнозах показателя на уровне 215 тысяч. Кроме того, годовая инфляция в сентябре осталась на уровне 1,7%, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 1,8%.
В итоге американские фондовые индексы в начале торговой сессии растут на 0,6% каждый. Западноевропейские биржевые индексы вечером прибавляют 0,3-1% к предыдущему закрытию.
Инвесторы региона обратили внимание на данные о снижении объема промышленного производства в Великобритании в августе на 0,6% за месяц и на 1,8% за год. Эксперты ожидали снижения на 0,1% и на 0,9%, соответственно. Упал в августе и экспорт из Германии – на 1,8% за месяц при прогнозах снижения только на 1%.
Курс евро против доллара вечером продолжает прибавлять, закрепляясь выше 1,10. При этом сохранение волатильности основной валютной пары позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 6 тысяч долларов на коротких позициях по ней.
К 18.00 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,4% и равнялся 1,1013 доллара.
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