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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 10 жов, 2019 08:54
Основные криптовалюты в четверг перешли к росту на фоне известия о том, что глава Facebook Марк Цукерберг выступит перед комитетом палаты представителей США по финансам и жилью 23 октября по вопросу запуска криптовалюты Libra.
На этом сообщении курс биткоина на 9.00 за сутки, по данным Libertex, увеличился на 5,04% - до 8584 долларов с капитализацией 154,2 млрд долларов. Ethereum к этому времени подорожал на 6,48% - до 192,8 доллара при капитализации 20,8 млрд долларов на новости о том, что
ЮНИСЕФ при поддержке Ethereum запускает криптовалютный фонд.
XRP за сутки поднялся в цене на 0,29% - до 0,2761 доллара, его капитализация составила 11,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,94% - до 58,7 доллара с капитализацией 11,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 231,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит идти наверх: биткоин может подорожать до 8700 долларов, Ethereum - до 195 долларов, XRP - до 0,28 доллара, а Litecoin - до 60 долларов.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 09:00
Европейские фондовые индексы в ближайшей перспективе имеют все шансы на рост, так как инвесторы с оптимизмом ждут тех или иных сигналов в пользу смягчения торгового конфликта между США и Китаем. При этом они надеются, что какие-то пути решения будут найдены до того, как 15 октября будут в очередной раз повышены пошлины на китайские товары в США объемом 250 млрд долларов в год до 30% с 25%.
На рынках ходят слухи о том, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США и предлагает увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.
Кроме того, трейдеры отыгрывают данные протокола сентябрьского заседания ФРС США, на котором регулятор снизил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до уровня в 1,75-2% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 29-30 октября. Как отмечается в протоколе, члены регулятора отметили риски замедления роста экономики из-за торгового конфликта с Китаем.
При этом внутренний позитив на европейские рынки пришел от международного рейтингового агентства Fitch. Агентство сообщило о том. что Большинство банков Великобритании хорошо капитализированы и готовы к возможным негативным последствиям Brexit. Но в случае выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения кредитные рейтинги банков и прогнозы по ним могут быть пересмотрены в сторону понижения и ухудшения.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:20
Мировые рынки в четверг в основном идут наверх, так как инвесторы с оптимизмом ждут итогов торговых переговоров между США и Китаем.
Американские фондовые индексы в среду выросли на 1-1,2% на оптимизме инвесторов по поводу встречи представителей США и Китая.
На рынке появилась информация о том, что Китай согласен на "частичный" торговый договор с США и предлагает увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров, чтобы способствовать достижению предварительной договоренности с США.
Азиатские биржи закрылись в четверг подъемом до 1,4%. При этом от более существенного роста их удерживала статистика из Японии, согласно которой объем базовых заказов в машиностроении в августе снизился на 14,5%, хотя на рынке ждали сокращения на 10,8%.
Европейские индексы демонстрируют преимущественно положительную динамику в четверг на фоне подъема на рынках США и Азии, а также корпоративных новостей в регионе.
При этом оптимизм сдерживает статистика из Великобритании и Германии. Объем промышленного производства в Великобритании в августе уменьшился на 0,6% по сравнению с июлем, а в годовом выражении упал на 1,8%, тогда как на рынке прогнозировали, что этот показатель снизился на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом - на 0,9%.
Объём экспорта Германии в августе уменьшился на 1,8%, хотя ожидалось снижение на 1%. Вместе с тем, импорт вырос на 0,5%, хотя прогнозировалось снижение на 0,2%.
Российский рынок акций в четверг снижается на 0,3-0,4% по основным индексам на фоне удешевления нефти после публикации данных минэнерго США о росте запасов в стране за минувшую неделю. Рубль не показывает единой динамики, немного прибавляя к доллару, но слабея более чем на 20 копеек к евро.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 16:31
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 10 октября к 17.18 мск повышалась относительно уровня предыдущего закрытия на 0,8% до 58,78 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» после утреннего снижения продолжил попытки коррекционного роста, направляясь к уровню 59 долларов за баррель. Сегодня этому помогают данные ОПЕК, понизившей прогноз по росту добычи нефти США в 2019 году до 1,2 миллиона баррелей в сутки - на 20 тысяч баррелей. В 2020 году рост оценивается в 1,01 миллиона баррелей в сутки, что на 60 тысяч баррелей ниже предыдущих оценок ОПЕК.
Попытки роста нефтяных котировок продолжают формировать «бычью стратегию» и позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 5,5 тысячи долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.
Между тем, ОПЕК+ пригласила США присоединиться к хартии о сотрудничестве стран-производителей нефти. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Это было бы в интересах самих Штатов, полагают в ОПЕК+.
При этом усилия ОПЕК+ не проходят даром, о чем свидетельствует основной критерий этой деятельности. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным ОПЕК, в августе превышали среднее пятилетнее значение лишь на 11 миллионов баррелей, поднявшись за месяц на 10 миллионов до 2,937 миллиарда баррелей. Годовой прирост показателя составил 85 миллионов баррелей.
Рост мирового спроса на нефть в 2019 году не превысит психологически значимой отметки в 1 миллион баррелей в сутки, остановившись на уровне 0,98 миллиона, оценила ОПЕК в октябре. Ранее картель оценивал его в 1,02 миллион баррелей в сутки. Таким образом, спрос составит 99,8 миллиона баррелей в сутки, сейчас считают в ОПЕК. В 2020 году рост показателя составит 1,08 миллиона баррелей в сутки до 100,88 миллиона баррелей, оценили эксперты картеля.
Между тем, замгендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев на фоне перехода соглашения ОПЕК+ из категории краткосрочного инструмента в долгосрочный предлагает задуматься о «тонкой настройке» сделки ОПЕК+, и помимо баланса спроса и предложения таргетировать, например, долю ее участников на рынке. Стоит также учитывать уровень буровой активности ввод дополнительных мощностей или, наоборот, их выбытие, заявил российский нефтяник.
Курс евро пытается закрепиться выше ключевого уровня 1,10 доллара. Американская валюта остается под давлением на фоне неопределенности в вопросе торговых переговоров между США и Китаем. В частности, с утра СМИ сообщили, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и его переговорная команда планируют покинуть Вашингтон в четверг, хотя очередной раунд американо-китайских торговых переговоров должен был продлиться до пятницы.
К 17.21 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,5% до 1,1019 доллара.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 20:23
На мировых фондовых площадках вечером в четверг 10 октября отмечалась позитивная динамика биржевых индексов.
Американские инвесторы отыгрывают позитивную макроэкономическую статистику. Так, количество обращений от американцев за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 5 октября уменьшилось на 10 тысяч до 210 тысяч заявок при прогнозах показателя на уровне 215 тысяч. Кроме того, годовая инфляция в сентябре осталась на уровне 1,7%, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 1,8%.
В итоге американские фондовые индексы в начале торговой сессии растут на 0,6% каждый. Западноевропейские биржевые индексы вечером прибавляют 0,3-1% к предыдущему закрытию.
Инвесторы региона обратили внимание на данные о снижении объема промышленного производства в Великобритании в августе на 0,6% за месяц и на 1,8% за год. Эксперты ожидали снижения на 0,1% и на 0,9%, соответственно. Упал в августе и экспорт из Германии – на 1,8% за месяц при прогнозах снижения только на 1%.
Курс евро против доллара вечером продолжает прибавлять, закрепляясь выше 1,10. При этом сохранение волатильности основной валютной пары позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 6 тысяч долларов на коротких позициях по ней.
К 18.00 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,4% и равнялся 1,1013 доллара.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:37
Курс украинской гривны вновь вырос и с утра в пятницу находится на отметке 24,48 гривны за доллар.
Это происходит на фоне сообщения о том, что украинские министры на следующей неделе в США проведут переговоры с МВФ. Правительство Украины рассчитывает в декабре подписать новую трехлетнюю кредитную программу с фондом.
Вероятно, на позитиве от этого известия гривна в ближайшее время продолжит сохранять свою стабильность и будет торговаться вблизи отметки 24,4 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:42
Основные криптовалюты в пятницу перешли к снижению в рамках коррекции к росту предыдущего дня, когда интерес к крипторынку поддерживался позитивными новостями.
Курс биткоина на 9.30 за сутки, по данным Libertex, сократился на 2,04% - до 8444 долларов при капитализации 151,9 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 3,19% - до 187,6 доллара с капитализацией 20,4 млрд долларов. XRP за сутки опустился в цене на 3,29% - до 0,2675 доллара, его капитализация составила 11,7 млрд долларов. Litecoin ослабел на 3,89% - до 56,5 долларов с капитализацией 2,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 227,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит корректироваться вниз - до появления новой порции позитивных новостей. Так, биткоин может подешеветь до 8300 долларов, Ethereum - до 185 долларов, XRP - до 0,26 доллара, а Litecoin - до 55 долларов.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:45
В центре внимания латиноамериканских рынков, как и всех мировых, остается тема торговых отношений между США и Китаем. По заявлениям американского президента Дональда Трампа, Китай все же хочет достичь конкретной и окончательной сделки.
На рынках также циркулируют слухи о том, США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой сделки с Китаем. Согласно другим сообщениям, американская сторона может разрешить ряду своих компаний сотрудничать с китайской Huawei, которая с мая находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными Китая.
При этом ранее СМИ сообщали, что Китай согласен только на частичную торговую сделку с США, а также, что китайская сторона предлагает увеличить закупки сельскохозяйственных товаров из США.
Кроме того, позитив на рынок привносит и оптимизм инвесторов относительно Brexit. Он поддерживается новостями о том, что премьеры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар договорились продолжить обсуждение проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным Королевством и ЕС по Brexit.
Вероятно, в ближайшее время рынки Латинской Америки продолжат следить за развитием ситуации вокруг торгового конфликта между США и Китаем и будут сохранять оптимизм по этому вопросу.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:10
Мировые рынки в основном идут наверх в пятницу, так как инвесторы позитивно настроены относительно результатов встречи между представителями США и Китая по торговым вопросам.
Американские фондовые индексы в четверг умеренно подросли после публикации данных статистики по инфляции и безработице в стране.
Годовая инфляция в сентябре осталась на уровне в 1,7%, хотя на рынке ожидали ускорения до 1,8%. А число заявок на пособие по безработице сократилось на 10 тысяч, до 210 тысяч заявок при прогнозах уменьшения показателя только до 215 тысяч.
При этом участники рынка предпочли отказаться от активных покупок в ожидании новостей о встрече представителей США и Китая. На рынке ходят слухи о том, что США рассматривают возможность заключения валютного соглашения в рамках первого этапа торговой сделки с Китаем. Также не исключено, что американская сторона может разрешить ряду своих компаний сотрудничать с китайской Huawei, которая с мая находится в черном списке по обвинению в связях с разведкой и военными Китая.
Несмотря на достаточно умеренный подъем американских индексов, это не помешало одному из трейдеров Forex Club заработать на динамике биржевого индикатора Nasdaq почти 12 тысяч долларов за сутки.
Азиатские биржи закрылись в пятницу ростом до 1,2% в надежде на прогресс на торговых переговорах между США и Китаем. Европейские индексы также демонстрируют преимущественно положительную динамику - рост до 1,8% - на фоне внутренних корпоративных новостей. Производитель программного обеспечения SAP в пятницу объявил предварительные финансовые результаты за третий квартал, которые были позитивно восприняты рынками.
Российский рынок акций в пятницу растет по основным индексам на 0,2-0,3%, копируя настроения мировых рынков, а также при поддержке позитивной динамики мировых цен на нефть. Рубль прибавляет более 20 копеек как к доллару, так и к евро.
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