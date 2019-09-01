Додано: Чет 10 жов, 2019 16:31

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 10 октября к 17.18 мск повышалась относительно уровня предыдущего закрытия на 0,8% до 58,78 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» после утреннего снижения продолжил попытки коррекционного роста, направляясь к уровню 59 долларов за баррель. Сегодня этому помогают данные ОПЕК, понизившей прогноз по росту добычи нефти США в 2019 году до 1,2 миллиона баррелей в сутки - на 20 тысяч баррелей. В 2020 году рост оценивается в 1,01 миллиона баррелей в сутки, что на 60 тысяч баррелей ниже предыдущих оценок ОПЕК.

Попытки роста нефтяных котировок продолжают формировать «бычью стратегию» и позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 5,5 тысячи долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.

Между тем, ОПЕК+ пригласила США присоединиться к хартии о сотрудничестве стран-производителей нефти. Об этом сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Это было бы в интересах самих Штатов, полагают в ОПЕК+.

При этом усилия ОПЕК+ не проходят даром, о чем свидетельствует основной критерий этой деятельности. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным ОПЕК, в августе превышали среднее пятилетнее значение лишь на 11 миллионов баррелей, поднявшись за месяц на 10 миллионов до 2,937 миллиарда баррелей. Годовой прирост показателя составил 85 миллионов баррелей.

Рост мирового спроса на нефть в 2019 году не превысит психологически значимой отметки в 1 миллион баррелей в сутки, остановившись на уровне 0,98 миллиона, оценила ОПЕК в октябре. Ранее картель оценивал его в 1,02 миллион баррелей в сутки. Таким образом, спрос составит 99,8 миллиона баррелей в сутки, сейчас считают в ОПЕК. В 2020 году рост показателя составит 1,08 миллиона баррелей в сутки до 100,88 миллиона баррелей, оценили эксперты картеля.

Между тем, замгендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев на фоне перехода соглашения ОПЕК+ из категории краткосрочного инструмента в долгосрочный предлагает задуматься о «тонкой настройке» сделки ОПЕК+, и помимо баланса спроса и предложения таргетировать, например, долю ее участников на рынке. Стоит также учитывать уровень буровой активности ввод дополнительных мощностей или, наоборот, их выбытие, заявил российский нефтяник.

Курс евро пытается закрепиться выше ключевого уровня 1,10 доллара. Американская валюта остается под давлением на фоне неопределенности в вопросе торговых переговоров между США и Китаем. В частности, с утра СМИ сообщили, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и его переговорная команда планируют покинуть Вашингтон в четверг, хотя очередной раунд американо-китайских торговых переговоров должен был продлиться до пятницы.

К 17.21 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,5% до 1,1019 доллара.

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