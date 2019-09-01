На мировых фондовых площадках вечером в пятницу 11 октября отмечалась позитивная динамика биржевых индексов.
Инвесторы отыгрывают надежды на то, что торговые переговоры между США завершаться «хорошей встречей» между Трампом и возглавляющим китайскую делегацию вице-премьером Китая Лю Хэ.
Кроме того, американские инвесторы отыгрывают рост индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в октябре до 96 пунктов с сентябрьских 93,2 пункта при прогнозе снижения индикатора до уровня 92 пункта.
В итоге американские фондовые индексы в начале торговой сессии растут на 1,5-1,8%. Западноевропейские биржевые индексы вечером прибавляют 0,6-2,5% к предыдущему закрытию.
Инвесторы региона обратили внимание на финансовые данные за третий квартал производителя программного обеспечения SAP, которые были позитивно восприняты игроками рынка.
При этом рост надежд на достижение торговых договоренностей позволил одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 4 тысяч долларов на длинных позициях по контрактам на индекс Dow Jones Industrial Average.
Курс евро против доллара вечером продолжает прибавлять, закрепляясь выше 1,10. К 17.43 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,3% и равнялся 1,1039 доллара.