Додано: Пон 14 жов, 2019 08:06

Основные криптовалюты в понедельник снижаются в цене на фоне сообщения о том, что SEC блокирует распространение криптовалюты Telegram. Теперь основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на 1,7 млрд долларов, хотя и не согласны с претензиями SEC.

На этом известии курс биткоина на 8.30 за сутки снизился на 0,19% - до 8333 долларов с капитализацией 150,3 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 1,06% - до 183,7 доллара при капитализации 19,9 млрд долларов.

XRP за сутки наоборот прибавил, укрепившись на 4,9% - до 0,2891 доллара, его капитализация составила 12,5 млрд долларов. Это происходит после того, как криптобиржа Binance сообщила о выпуске нового токена XRP-BF2 на блокчейне Binance Chain, обеспеченного реальными активами XRP и предназначенного для торговли на децентрализованной платформе Binance DEX.

Litecoin ослабел на 1,17% - до 57,3 доллара с капитализацией 3,6 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка составила 226,1 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшей перспективе отыграет негативную новость о токенах Telegram и сможет перейти к росту. В этом случае биткоин может подорожать до 8500 долларов, Ethereum - до 185 долларов, XRP - до 0,29 доллара, а Litecoin - до 58 долларов.

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