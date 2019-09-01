Додано: Пон 14 жов, 2019 14:16

Мировые рынки в понедельник выглядят неоднозначно на позитивных ожиданиях инвесторов относительно перспектив разрешения торгового конфликта США и Китая, с одной стороны, и слабой статистики - с другой.

Американские фондовые индексы в пятницу выросли более чем на 1% на фоне оптимизма инвесторов по поводу развития внешнеторговых отношений США и Китая. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а переговоры между странами идут хорошо. Кроме того, глава американского минфина Стивен Мнучин сообщил, что договоренности США и Китая по торговле предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышение США пошлин на китайские товары

Азиатские биржи закрылись ростом индексов до 1,4% на торговом оптимизме после того, как Трамп заявил, что первая часть соглашения может быть подписана уже на саммите АТЭС в Чили.

Европейские рынки при этом показывают негативную динамику, снижаясь на 0,5-0,6% после выхода статистики по экономике еврозоны и Китая. Так, по данным главного таможенного управления страны, снижение экспорта Китая в сентябре составило 3,2%, а импорта - 8,5% в годовом исчислении. А объем промышленного производства в еврозоне в августе за год сократился на 2,8%.

Но, вместе с тем, несмотря на негативную динамику европейских индексов, один из трейдеров Forex Club смог заработать на изменении котировок французского биржевого индикатора CAC 21 тысячу долларов за сутки.

Российский рынок акций в понедельник теряет около 0,5% по основным индексам. Рубль при этом слабеет почти на 10 копеек как к доллару, так и к евро.

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