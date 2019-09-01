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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:47
На мировых фондовых площадках вечером в пятницу 11 октября отмечалась позитивная динамика биржевых индексов.
Инвесторы отыгрывают надежды на то, что торговые переговоры между США завершаться «хорошей встречей» между Трампом и возглавляющим китайскую делегацию вице-премьером Китая Лю Хэ.
Кроме того, американские инвесторы отыгрывают рост индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в октябре до 96 пунктов с сентябрьских 93,2 пункта при прогнозе снижения индикатора до уровня 92 пункта.
В итоге американские фондовые индексы в начале торговой сессии растут на 1,5-1,8%. Западноевропейские биржевые индексы вечером прибавляют 0,6-2,5% к предыдущему закрытию.
Инвесторы региона обратили внимание на финансовые данные за третий квартал производителя программного обеспечения SAP, которые были позитивно восприняты игроками рынка.
При этом рост надежд на достижение торговых договоренностей позволил одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 4 тысяч долларов на длинных позициях по контрактам на индекс Dow Jones Industrial Average.
Курс евро против доллара вечером продолжает прибавлять, закрепляясь выше 1,10. К 17.43 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,3% и равнялся 1,1039 доллара.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 08:06
Основные криптовалюты в понедельник снижаются в цене на фоне сообщения о том, что SEC блокирует распространение криптовалюты Telegram. Теперь основатели Telegram могут перенести выпуск токенов Gram на 1,7 млрд долларов, хотя и не согласны с претензиями SEC.
На этом известии курс биткоина на 8.30 за сутки снизился на 0,19% - до 8333 долларов с капитализацией 150,3 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 1,06% - до 183,7 доллара при капитализации 19,9 млрд долларов.
XRP за сутки наоборот прибавил, укрепившись на 4,9% - до 0,2891 доллара, его капитализация составила 12,5 млрд долларов. Это происходит после того, как криптобиржа Binance сообщила о выпуске нового токена XRP-BF2 на блокчейне Binance Chain, обеспеченного реальными активами XRP и предназначенного для торговли на децентрализованной платформе Binance DEX.
Litecoin ослабел на 1,17% - до 57,3 доллара с капитализацией 3,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 226,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшей перспективе отыграет негативную новость о токенах Telegram и сможет перейти к росту. В этом случае биткоин может подорожать до 8500 долларов, Ethereum - до 185 долларов, XRP - до 0,29 доллара, а Litecoin - до 58 долларов.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 14:16
Мировые рынки в понедельник выглядят неоднозначно на позитивных ожиданиях инвесторов относительно перспектив разрешения торгового конфликта США и Китая, с одной стороны, и слабой статистики - с другой.
Американские фондовые индексы в пятницу выросли более чем на 1% на фоне оптимизма инвесторов по поводу развития внешнеторговых отношений США и Китая. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет достичь сделки, а переговоры между странами идут хорошо. Кроме того, глава американского минфина Стивен Мнучин сообщил, что договоренности США и Китая по торговле предусматривают отсрочку намеченного на 15 октября повышение США пошлин на китайские товары
Азиатские биржи закрылись ростом индексов до 1,4% на торговом оптимизме после того, как Трамп заявил, что первая часть соглашения может быть подписана уже на саммите АТЭС в Чили.
Европейские рынки при этом показывают негативную динамику, снижаясь на 0,5-0,6% после выхода статистики по экономике еврозоны и Китая. Так, по данным главного таможенного управления страны, снижение экспорта Китая в сентябре составило 3,2%, а импорта - 8,5% в годовом исчислении. А объем промышленного производства в еврозоне в августе за год сократился на 2,8%.
Но, вместе с тем, несмотря на негативную динамику европейских индексов, один из трейдеров Forex Club смог заработать на изменении котировок французского биржевого индикатора CAC 21 тысячу долларов за сутки.
Российский рынок акций в понедельник теряет около 0,5% по основным индексам. Рубль при этом слабеет почти на 10 копеек как к доллару, так и к евро.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:45
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в понедельник 14 октября к 17.47 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 3% до 58,69 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» снижается в рамках коррекции после уверенного роста в конце прошлой недели. Участники рынка отыгрывают модель «покупай на ожиданиях, продавай на новостях», где в качестве фактора используются американо-китайские торговые переговоры, позитивные ожидания по которым помогли рынку подняться в конце прошлой недели. Отсутствие подробностей относительно все-таки достигнутых торговых договоренностей лишь поддерживает коррекцию.
Попытки роста нефтяных котировок продолжают формировать «бычью стратегию» и позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки около 2,5 тысячи долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.
Между тем, Россия и Саудовская Аравия в лице президента РФ Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписали хартию о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти.
При этом ближайший анализ результатов сделки ОПЕК+ мониторинговая комиссия проведет в декабре, предварять исход этой встречи пока не стоит, полагает саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман.
Сейчас Саудовская Аравия восстановила экспорт нефти, и он составляет около 6,9-7 миллионов баррелей в сутки, заявил Абдель Азиз бен Сальман. До конца года показатель сохранится примерно на этом же уровне, добавил он.
Однако в сентябре, страны ОПЕК+ выполнили соглашение о сокращении добычи нефти более чем на 200%, оценили эксперты. Это связано с потерей Саудовской Аравией более половины нефтедобычи из-за атак на нефтяные объекты королевства.
Что касается готовящегося IPO Saudi Aramco, то глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ряд российских инвесторов проявляет интерес к этому размещению. IPO 5% акций Saudi Aramco может стать рекордным в истории и принести Саудовской Аравии 100 миллиардов долларов.
Курс евро снижается в направлении уровня 1,10 доллара. Инвесторы отыгрывают августовский рост объема промышленного производства в еврозоне на 0,4% в месячном выражении и снижение на 2,8% в годовом. Эксперты ожидали соответственно роста на 0,3% и снижения на 2,5%.
К 17.46 мск курс европейской валюты снижался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,1% до 1,1025 доллара.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:49
На мировых фондовых площадках вечером в понедельник 14 октября отмечалась разнонаправленная динамика биржевых индексов.
Инвесторы корректируют рост, происходивший в конце прошлой недели на ожиданиях позитивного исхода переговоров между США и КНР. Важнейшим решением стало достижение договоренности отложить повышение с 15 октября пошлин на китайский импорт. Трамп заявил, что первая часть соглашения с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Отсутствие подробностей о достигнутых соглашениях поддерживает коррекцию вниз на рынках.
Между тем, американские фондовые индексы в начале торговой сессии повышаются в пределах 0,15%, пытаясь удержаться в плюсе. Западноевропейские биржевые индексы вечером теряют 0,2-0,4% к предыдущему закрытию.
Инвесторы региона отыгрывают августовское снижение объема промпроизводства еврозоны на 2,8% в годовом выражении, а также - снижение торговой активности Китая на фоне трений с США по этому поводу. Экспорт КНР в сентябре опустился на 3,2%, импорт – на 8,5% в годовом исчислении.
Курс евро против доллара вечером продолжает торговаться в минусе. При этом попытки основной валютной пары расти, отмечавшиеся в прошлые сессии, позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 2,5 тысячи долларов на длинных позициях по ней.
К 18.03 мск евро снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,2 % и равнялся 1,1022 доллара.
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