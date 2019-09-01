Додано: Пон 14 жов, 2019 19:45

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в понедельник 14 октября к 17.47 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 3% до 58,69 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» снижается в рамках коррекции после уверенного роста в конце прошлой недели. Участники рынка отыгрывают модель «покупай на ожиданиях, продавай на новостях», где в качестве фактора используются американо-китайские торговые переговоры, позитивные ожидания по которым помогли рынку подняться в конце прошлой недели. Отсутствие подробностей относительно все-таки достигнутых торговых договоренностей лишь поддерживает коррекцию.

Попытки роста нефтяных котировок продолжают формировать «бычью стратегию» и позволили одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки около 2,5 тысячи долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.

Между тем, Россия и Саудовская Аравия в лице президента РФ Владимира Путина и короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда подписали хартию о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти.

При этом ближайший анализ результатов сделки ОПЕК+ мониторинговая комиссия проведет в декабре, предварять исход этой встречи пока не стоит, полагает саудовский министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман.

Сейчас Саудовская Аравия восстановила экспорт нефти, и он составляет около 6,9-7 миллионов баррелей в сутки, заявил Абдель Азиз бен Сальман. До конца года показатель сохранится примерно на этом же уровне, добавил он.

Однако в сентябре, страны ОПЕК+ выполнили соглашение о сокращении добычи нефти более чем на 200%, оценили эксперты. Это связано с потерей Саудовской Аравией более половины нефтедобычи из-за атак на нефтяные объекты королевства.

Что касается готовящегося IPO Saudi Aramco, то глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ряд российских инвесторов проявляет интерес к этому размещению. IPO 5% акций Saudi Aramco может стать рекордным в истории и принести Саудовской Аравии 100 миллиардов долларов.

Курс евро снижается в направлении уровня 1,10 доллара. Инвесторы отыгрывают августовский рост объема промышленного производства в еврозоне на 0,4% в месячном выражении и снижение на 2,8% в годовом. Эксперты ожидали соответственно роста на 0,3% и снижения на 2,5%.

К 17.46 мск курс европейской валюты снижался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,1% до 1,1025 доллара.

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