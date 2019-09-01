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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:47

Гривна дорожает в ожидании кредита от МВФ

Курс украинской гривны немного укрепился, и с утра во вторник она вновь торгуется выше психологической отметки 25 гривен за доллар, находясь на уровне 24,88 гривны.
Рост украинской валюты происходит на фоне ожиданий очередного транша заимствований для Украины от МВФ. Вместе с тем, объем новой кредитной программы пока не обсуждался, заявила первый заместитель главы Нацбанка страны Екатерина Рожкова.
Вероятно, в ближайшее время гривна сможет еще несколько подорожать и будет стремиться к уровню 24,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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