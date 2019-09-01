Курс украинской гривны немного укрепился, и с утра во вторник она вновь торгуется выше психологической отметки 25 гривен за доллар, находясь на уровне 24,88 гривны.
Рост украинской валюты происходит на фоне ожиданий очередного транша заимствований для Украины от МВФ. Вместе с тем, объем новой кредитной программы пока не обсуждался, заявила первый заместитель главы Нацбанка страны Екатерина Рожкова.
Вероятно, в ближайшее время гривна сможет еще несколько подорожать и будет стремиться к уровню 24,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club