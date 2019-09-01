RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Аналитика для торговли на
рынке FOREX c FOREX CLUB

Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:47

Гривна дорожает в ожидании кредита от МВФ

Курс украинской гривны немного укрепился, и с утра во вторник она вновь торгуется выше психологической отметки 25 гривен за доллар, находясь на уровне 24,88 гривны.
Рост украинской валюты происходит на фоне ожиданий очередного транша заимствований для Украины от МВФ. Вместе с тем, объем новой кредитной программы пока не обсуждался, заявила первый заместитель главы Нацбанка страны Екатерина Рожкова.
Вероятно, в ближайшее время гривна сможет еще несколько подорожать и будет стремиться к уровню 24,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:11

Гривна тяжелеет в ожидании скорой встречи "нормандской четве

Курс украинской гривны с утра в среду вновь немного укрепился и торгуется на отметке 24,85 гривны за доллар.
Это происходит на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он рассчитывает на скорую встречу "нормандской четверки".
Вероятно, ближайшей перспективе украинская валюта может еще несколько подрасти и уйдет в диапазон 24,7–24,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 09:11

Гривна вновь подешевела

Гривна вновь подешевела на макроэкономическом прогноза правительства Украины
Курс украинской гривны колеблется возле психологической отметки 25 гривен за доллар. С утра в четверг он вновь ушел ниже этого уровня и находится на отметке 25,02.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть бюджета.
В прогнозе заложен среднегодовой курс гривны на уровне 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:51

Гривна держится ниже отметки 25

Гривна держится ниже отметки 25 на фоне возможного предоставления торговых преференций Украины от США
Курс украинской гривны торгуется ниже отметки 25 гривен за доллар, держась с утра в пятницу на отметке 25,24.
Это происходит на фоне сообщений СМИ о том, что администрация США планирует представить предложения по восстановлению ряда торговых преференций для Украины в октябре.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс украинской валюты несколько стабилизируется и будет двигаться в коридоре 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 09:45

Гривна стабильна

Гривна стабильна после восстановления беспошлинной торговли США и Украины
Курс украинской гривны с утра в понедельник вновь торгуется ниже отметки 25 гривен за доллар, находясь на уровне 25,08. Это происходит после сообщения о том, что президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и будет торговаться в диапазоне 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:27

Гривна продолжит торговаться в коридоре 25-25,2

Курс украинской гривны сохраняет стабильность и с утра во вторник торгуется на уровне 25,11 гривны за доллар.
Такая динамика национальной валюты наблюдается на фоне сообщения о том, что "Нафтогаз Украины" планирует с 30 октября провести серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций объемом 500 млн долларов.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны практически не изменится, и она продолжит торговаться в коридоре 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:18

Гривна вновь может пробить отметку 25

Курс украинской гривны вновь практически не меняется и с утра в среду торгуется на уровне 25,07 гривны за доллар.
Это происходит на фоне того, что Национальный банк Украины с 5 ноября отменяет ограничения на покупку валюты и банковских металлов физлицами.
Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что во время очередного визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев сторонам удастся договориться относительно формата новой программы сотрудничества.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит торговаться на достигнутых уровнях и даже имеет шансы вновь пробить психологическую отметку 25 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1983
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 197198199200
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Торговля на Forex 1 ... 33, 34, 35
ForexTrader » П'ят 30 вер, 2011 21:16
345 81335
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 11:59
fefelova
Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее) 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » П'ят 08 жов, 2010 23:14
449 126010
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 13:41
goje
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 56, 57, 58
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
573 243518
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2019 14:22
DaVinciFXGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.