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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:47
Курс украинской гривны немного укрепился, и с утра во вторник она вновь торгуется выше психологической отметки 25 гривен за доллар, находясь на уровне 24,88 гривны.
Рост украинской валюты происходит на фоне ожиданий очередного транша заимствований для Украины от МВФ. Вместе с тем, объем новой кредитной программы пока не обсуждался, заявила первый заместитель главы Нацбанка страны Екатерина Рожкова.
Вероятно, в ближайшее время гривна сможет еще несколько подорожать и будет стремиться к уровню 24,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 23 жов, 2019 09:11
Курс украинской гривны с утра в среду вновь немного укрепился и торгуется на отметке 24,85 гривны за доллар.
Это происходит на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он рассчитывает на скорую встречу "нормандской четверки".
Вероятно, ближайшей перспективе украинская валюта может еще несколько подрасти и уйдет в диапазон 24,7–24,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 24 жов, 2019 09:11
Гривна вновь подешевела на макроэкономическом прогноза правительства Украины
Курс украинской гривны колеблется возле психологической отметки 25 гривен за доллар. С утра в четверг он вновь ушел ниже этого уровня и находится на отметке 25,02.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть бюджета.
В прогнозе заложен среднегодовой курс гривны на уровне 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:51
Гривна держится ниже отметки 25 на фоне возможного предоставления торговых преференций Украины от США
Курс украинской гривны торгуется ниже отметки 25 гривен за доллар, держась с утра в пятницу на отметке 25,24.
Это происходит на фоне сообщений СМИ о том, что администрация США планирует представить предложения по восстановлению ряда торговых преференций для Украины в октябре.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс украинской валюты несколько стабилизируется и будет двигаться в коридоре 25–25,2 гривны за доллар.
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Додано: Пон 28 жов, 2019 09:45
Гривна стабильна после восстановления беспошлинной торговли США и Украины
Курс украинской гривны с утра в понедельник вновь торгуется ниже отметки 25 гривен за доллар, находясь на уровне 25,08. Это происходит после сообщения о том, что президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и будет торговаться в диапазоне 25–25,2 гривны за доллар.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 11:27
Курс украинской гривны сохраняет стабильность и с утра во вторник торгуется на уровне 25,11 гривны за доллар.
Такая динамика национальной валюты наблюдается на фоне сообщения о том, что "Нафтогаз Украины" планирует с 30 октября провести серию встреч с инвесторами, посвященную возможному размещению еврооблигаций объемом 500 млн долларов.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны практически не изменится, и она продолжит торговаться в коридоре 25–25,2 гривны за доллар.
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Додано: Сер 30 жов, 2019 09:18
Курс украинской гривны вновь практически не меняется и с утра в среду торгуется на уровне 25,07 гривны за доллар.
Это происходит на фоне того, что Национальный банк Украины с 5 ноября отменяет ограничения на покупку валюты и банковских металлов физлицами.
Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает, что во время очередного визита миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев сторонам удастся договориться относительно формата новой программы сотрудничества.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит торговаться на достигнутых уровнях и даже имеет шансы вновь пробить психологическую отметку 25 гривен за доллар.
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