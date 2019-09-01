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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 09:27

Гривна стабильна

Гривна стабильна на фоне готовности Украины к отопительному сезону
Курс украинской гривны стабилен и с утра во вторник держится на отметке 24,75 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений премьера Украины Алексея Гончарука о том, что страна готова к отопительному сезону, располагая достаточными запасами угля и газа.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит торговаться вблизи достигнутых ранее отметок и будет двигаться в коридоре 24,7–24,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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