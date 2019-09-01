Гривна стабильна на фоне готовности Украины к отопительному сезону
Курс украинской гривны стабилен и с утра во вторник держится на отметке 24,75 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений премьера Украины Алексея Гончарука о том, что страна готова к отопительному сезону, располагая достаточными запасами угля и газа.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит торговаться вблизи достигнутых ранее отметок и будет двигаться в коридоре 24,7–24,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club