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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:27
Гривна стабильна на фоне готовности Украины к отопительному сезону
Курс украинской гривны стабилен и с утра во вторник держится на отметке 24,75 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений премьера Украины Алексея Гончарука о том, что страна готова к отопительному сезону, располагая достаточными запасами угля и газа.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит торговаться вблизи достигнутых ранее отметок и будет двигаться в коридоре 24,7–24,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 06 лис, 2019 09:12
Гривна подрастает на внесении закона о госбюджете в Раду
Курс украинской гривны немного подрос, и с утра в среду она торгуется на отметке 24,71 гривны за доллар.
Это происходит на фоне сообщений о том, что доработанный проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду. Украинский кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в парламенте с прогнозом роста ВВП на 3,7%, инфляцией 5,5% и дефицитом 2,09% ВВП.
Кроме того, Киев продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой программы сотрудничества, процесс идет в нормальном режиме, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны будет относительно устойчивым и продолжит торговаться в диапазоне 24,7–24,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 07 лис, 2019 10:23
Гривна дорожает на фоне улучшения прогноза ЕБРР по экономике Украины
Курс украинской гривны вновь укрепился, и с утра в четверг она торгуется на уровне 24,58 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году до 3,3% с 2,5%, в 2020 году - до 3,5% с 3%.
По данным ЕБРР, экономика Украины в 2019 году сохраняла устойчивые темпы роста. Она продолжала извлекать выгоду из сильного частного потребления, которое выросло на 11,3% на фоне сильного реального роста располагаемых доходов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит своё укрепление и будет стремиться к уровню 24,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:08
Курс украинской гривны ещё подрос, и с утра в пятницу она поднялась к отметке 24,45 гривны за доллар.
Это происходит на фоне того, что Международный валютный фонд (МВФ) заявил о необходимости продвижения структурных реформ в Украине, которые предполагают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду, что во время очередного визита миссии МВФ на Украину сторонам удастся договориться относительно формата новой программы сотрудничества. Глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов в середине октября говорил о том, что миссия МВФ вскоре повторно приедет на Украину.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит находиться в восходящем тренде и вскоре может подняться к отметке 24,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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