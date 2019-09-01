|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 05 лис, 2019 09:27
Гривна стабильна на фоне готовности Украины к отопительному сезону
Курс украинской гривны стабилен и с утра во вторник держится на отметке 24,75 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений премьера Украины Алексея Гончарука о том, что страна готова к отопительному сезону, располагая достаточными запасами угля и газа.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит торговаться вблизи достигнутых ранее отметок и будет двигаться в коридоре 24,7–24,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1994
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 лис, 2019 09:12
Гривна подрастает на внесении закона о госбюджете в Раду
Курс украинской гривны немного подрос, и с утра в среду она торгуется на отметке 24,71 гривны за доллар.
Это происходит на фоне сообщений о том, что доработанный проект закона о бюджете Украины на 2020 год внесен в Верховную раду. Украинский кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в парламенте с прогнозом роста ВВП на 3,7%, инфляцией 5,5% и дефицитом 2,09% ВВП.
Кроме того, Киев продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно новой программы сотрудничества, процесс идет в нормальном режиме, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны будет относительно устойчивым и продолжит торговаться в диапазоне 24,7–24,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1994
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 10:23
Гривна дорожает на фоне улучшения прогноза ЕБРР по экономике Украины
Курс украинской гривны вновь укрепился, и с утра в четверг она торгуется на уровне 24,58 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году до 3,3% с 2,5%, в 2020 году - до 3,5% с 3%.
По данным ЕБРР, экономика Украины в 2019 году сохраняла устойчивые темпы роста. Она продолжала извлекать выгоду из сильного частного потребления, которое выросло на 11,3% на фоне сильного реального роста располагаемых доходов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит своё укрепление и будет стремиться к уровню 24,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1994
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:08
Курс украинской гривны ещё подрос, и с утра в пятницу она поднялась к отметке 24,45 гривны за доллар.
Это происходит на фоне того, что Международный валютный фонд (МВФ) заявил о необходимости продвижения структурных реформ в Украине, которые предполагают борьбу с коррупцией, сокращение роли государства и олигархов в украинском бизнесе.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил надежду, что во время очередного визита миссии МВФ на Украину сторонам удастся договориться относительно формата новой программы сотрудничества. Глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов в середине октября говорил о том, что миссия МВФ вскоре повторно приедет на Украину.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит находиться в восходящем тренде и вскоре может подняться к отметке 24,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1994
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 лис, 2019 09:34
Курс украинской гривны сохраняет стабильность, и с утра в понедельник она торгуется на уровне 24,5 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что стресс-тест банков в Украине показал устойчивость сектора. По результатам стресс-теста, крупнейший на Украине государственный Приватбанк продемонстрировал успешную бизнес-модель, финансовое учреждение имеет наибольшую прибыль среди всех украинских банков. Стресс-тест показал, что банк устойчив в условиях возможного кризиса.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться относительно устойчивой и продолжит движение в диапазоне 24,4–24,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1994
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:18
Гривна стабильна на фоне сокращения товарооборота России и Украины
Курс украинской гривны почти не меняется, и с утра во вторник она торгуется на отметке 24,49 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-сентябре 2019 года составил 9,05 млрд долларов, сократившись на 16,1% в годовом выражении. В том числе импорт в РФ с Украины - составил 3,647 млрд - снижение на 10,2%.
При этом Киев пригласил корейские компании инвестировать в инфраструктурные проекты в Украине.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять свою стабильность и по-прежнему будет двигаться в коридоре 24,4–24,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1994
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лис, 2019 08:11
Курс украинской гривны несколько подрос, и с утра в среду она торгуется на уровне 24,39 гривны за доллар.
Это происходит на фоне сообщений о том, что миссия Международного валютного фонда приедет в Киев 14 ноября для продолжения обсуждений с представителями властей новой программы заимствований.
Кроме того, стало известно, что урожай зерновых в Украине в 2019 году, по предварительным данным, будет в пределах 74 млн тонн, что на 4 млн больше, чем в 2018 году.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свой рост в ожидании приезда миссии МВФ и будет стремиться к отметке 24,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1994
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:03
Курс украинской гривны вновь немного подрос, и с утра в четверг она торгуется на уровне 24,31 гривны за доллар.
Это происходит в ожидании того, что парламент Украины намерен принять госбюджет на 2020 год. В четверг он рассмотрит во втором чтении проект бюджета с дефицитом 2,09% ВВП и инфляцией на уровне в 5,5%. Планируется, что треть бюджета пойдет на погашение государственного долга.
Кроме того, парламент Украины на заседании в среду принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Вероятно, восходящий тренд на украинском валютном рынке сохранится, и вскоре гривна может дорасти до отметки 24,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1994
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|345
|81810
|
|
|449
|126397
|
Чет 03 жов, 2019 13:41
goje
|
|573
|243911
|
|