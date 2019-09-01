Гривна немного припала в цене на фоне заявлений властей по газу
Курс украинской гривны во вторник немного снижается, и она торгуется уже на уровне 24,22 гривны за доллар. Такая динамика национальной валюты наблюдается на фоне сообщений о том, что Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в Евросоюз.
Несмотря на заверения властей, не исключено, что в ближайшей перспективе гривна может еще несколько припасть в цене и будет торговаться в диапазоне 24,2-24,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club