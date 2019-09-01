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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:00
Гривна немного припала в цене на фоне заявлений властей по газу
Курс украинской гривны во вторник немного снижается, и она торгуется уже на уровне 24,22 гривны за доллар. Такая динамика национальной валюты наблюдается на фоне сообщений о том, что Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в Евросоюз.
Несмотря на заверения властей, не исключено, что в ближайшей перспективе гривна может еще несколько припасть в цене и будет торговаться в диапазоне 24,2-24,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:23
Гривна стабильна, несмотря на заявления Нацбанка Украины о попытках помешать сотрудничеству с МВФ
Курс украинской гривны относительно стабилен и с утра в среду держится вблизи отметки 24,15 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил о попытках некоторых заинтересованных лиц (из числа бывших владельцев банков) исключить сотрудничество Киева с Международным валютных фондом.
Днем ранее Нацбанк обсудил с исполняющим обязанности посла США на Украине Биллом Тейлором работу, направленную на рост экономики и восстановление полноценного кредитования, а также судебные процессы против бывших владельцев обанкротившихся банков.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться относительно стабильной и будет совершать колебания в диапазоне 24,1-24,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 21 лис, 2019 09:54
Гривна подрастает на заявлениях о плодотворном сотрудничестве с МВФ
Курс украинской гривны остаётся стабильным, и с утра в четверг она торгуется на уровне 24,15 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что за последние два месяца наблюдается огромный прогресс в переговорах Киева с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе сотрудничества.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит колебаться вблизи текущих уровней и будет двигаться в диапазоне 24,1-24,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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