RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Аналитика для торговли на
рынке FOREX c FOREX CLUB

Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 11:00

Гривна немного припала в цене

Гривна немного припала в цене на фоне заявлений властей по газу
Курс украинской гривны во вторник немного снижается, и она торгуется уже на уровне 24,22 гривны за доллар. Такая динамика национальной валюты наблюдается на фоне сообщений о том, что Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в Евросоюз.
Несмотря на заверения властей, не исключено, что в ближайшей перспективе гривна может еще несколько припасть в цене и будет торговаться в диапазоне 24,2-24,3 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 09:23

Гривна стабильна

Гривна стабильна, несмотря на заявления Нацбанка Украины о попытках помешать сотрудничеству с МВФ
Курс украинской гривны относительно стабилен и с утра в среду держится вблизи отметки 24,15 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил о попытках некоторых заинтересованных лиц (из числа бывших владельцев банков) исключить сотрудничество Киева с Международным валютных фондом.
Днем ранее Нацбанк обсудил с исполняющим обязанности посла США на Украине Биллом Тейлором работу, направленную на рост экономики и восстановление полноценного кредитования, а также судебные процессы против бывших владельцев обанкротившихся банков.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться относительно стабильной и будет совершать колебания в диапазоне 24,1-24,2 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 09:54

Гривна подрастает

Гривна подрастает на заявлениях о плодотворном сотрудничестве с МВФ
Курс украинской гривны остаётся стабильным, и с утра в четверг она торгуется на уровне 24,15 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что за последние два месяца наблюдается огромный прогресс в переговорах Киева с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе сотрудничества.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит колебаться вблизи текущих уровней и будет двигаться в диапазоне 24,1-24,2 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:52

Гривна немного припала

Гривна немного припала на сообщениях о списке для приватизации госпредприятий
Курс украинской гривны незначительно припал, и с утра в пятницу она торгуется на уровне 24,18 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило передачу 339 госпредприятий Фонду госимущества Украины для проведения приватизации.
Вероятно, стабильная динамика гривны будет наблюдаться и в дальнейшем, и вскоре украинская валюта продолжит движение в диапазоне 24,1-24,2 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 08:46

Гривна почти не меняется в цене

Гривна почти не меняется в цене, несмотря на успехи в переговорах Украины с МВФ
Курс украинской гривны почти не меняется, и с утра в понедельник она находится на уровне 24,11 гривны за доллар. Это происходит на фоне того, что миссия Международного валютного фонда завершила работу в Киеве, достигнут прогресс в дискуссиях о новой программе кредитования Украины. Об этом заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Кроме того, кабинет министров Украины опубликовал список из 336 государственных предприятий, которые будут переданы Фонду госимущества для приватизации.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит практически "плоское" движение, находясь в коридоре 24,1-24,2 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:53

Гривна близится к отметке 24 на действиях Нацбанка

Курс украинской гривны снова укрепился, и с утра во вторник она торгуется на отметке 24,1 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на рынке после того, как Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года.
Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что укрепление гривны в последнее время связано с долгосрочными инвестициями в страну и другими положительными изменениями экономики.
Вероятно, в ближайшее время гривна сможет пойти на штурм психологического уровня 24 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 199200201202
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Торговля на Forex 1 ... 33, 34, 35
ForexTrader » П'ят 30 вер, 2011 21:16
345 82768
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 11:59
fefelova
Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее) 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » П'ят 08 жов, 2010 23:14
449 127288
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 13:41
goje
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 56, 57, 58
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
573 244776
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2019 14:22
DaVinciFXGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15849)
26.11.2019 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.