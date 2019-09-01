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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 19 лис, 2019 11:00
Гривна немного припала в цене на фоне заявлений властей по газу
Курс украинской гривны во вторник немного снижается, и она торгуется уже на уровне 24,22 гривны за доллар. Такая динамика национальной валюты наблюдается на фоне сообщений о том, что Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме даже в случае непродления контракта с "Газпромом" по транзиту газа в Евросоюз.
Несмотря на заверения властей, не исключено, что в ближайшей перспективе гривна может еще несколько припасть в цене и будет торговаться в диапазоне 24,2-24,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 20 лис, 2019 09:23
Гривна стабильна, несмотря на заявления Нацбанка Украины о попытках помешать сотрудничеству с МВФ
Курс украинской гривны относительно стабилен и с утра в среду держится вблизи отметки 24,15 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил о попытках некоторых заинтересованных лиц (из числа бывших владельцев банков) исключить сотрудничество Киева с Международным валютных фондом.
Днем ранее Нацбанк обсудил с исполняющим обязанности посла США на Украине Биллом Тейлором работу, направленную на рост экономики и восстановление полноценного кредитования, а также судебные процессы против бывших владельцев обанкротившихся банков.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться относительно стабильной и будет совершать колебания в диапазоне 24,1-24,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 21 лис, 2019 09:54
Гривна подрастает на заявлениях о плодотворном сотрудничестве с МВФ
Курс украинской гривны остаётся стабильным, и с утра в четверг она торгуется на уровне 24,15 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что за последние два месяца наблюдается огромный прогресс в переговорах Киева с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе сотрудничества.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит колебаться вблизи текущих уровней и будет двигаться в диапазоне 24,1-24,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 22 лис, 2019 10:52
Гривна немного припала на сообщениях о списке для приватизации госпредприятий
Курс украинской гривны незначительно припал, и с утра в пятницу она торгуется на уровне 24,18 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины запустило передачу 339 госпредприятий Фонду госимущества Украины для проведения приватизации.
Вероятно, стабильная динамика гривны будет наблюдаться и в дальнейшем, и вскоре украинская валюта продолжит движение в диапазоне 24,1-24,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Пон 25 лис, 2019 08:46
Гривна почти не меняется в цене, несмотря на успехи в переговорах Украины с МВФ
Курс украинской гривны почти не меняется, и с утра в понедельник она находится на уровне 24,11 гривны за доллар. Это происходит на фоне того, что миссия Международного валютного фонда завершила работу в Киеве, достигнут прогресс в дискуссиях о новой программе кредитования Украины. Об этом заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Кроме того, кабинет министров Украины опубликовал список из 336 государственных предприятий, которые будут переданы Фонду госимущества для приватизации.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит практически "плоское" движение, находясь в коридоре 24,1-24,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 26 лис, 2019 09:53
Курс украинской гривны снова укрепился, и с утра во вторник она торгуется на отметке 24,1 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на рынке после того, как Национальный банк Украины укрепил курс гривны до 24,05 гривны за доллар, что является максимумом почти за четыре года.
Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что укрепление гривны в последнее время связано с долгосрочными инвестициями в страну и другими положительными изменениями экономики.
Вероятно, в ближайшее время гривна сможет пойти на штурм психологического уровня 24 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 27 лис, 2019 10:31
Курс украинской гривны пробил психологическую отметку 24 гривны за доллар, и с утра в среду она торгуется на отметке 23,99 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что пленарная сессия Европарламента (ЕП) проголосовала за корректировку торгового соглашения Евросоюза и Украины для ограничения дешевого импорта птицы из страны в союз, в ЕП призывают страну к добросовестному торговому сотрудничеству.
Кроме того, "Нафтогаз" сообщил о том, что цена на газ для промышленности в Украине в декабре не изменится.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свой рост и вскоре может подняться к отметке 23,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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