Курс украинской гривны с утра во вторник торгуется на отметке 23,95 гривны за доллар, национальная валюта продолжает удерживать свои позиции и не сдает психологическую отметку 24.
Такая динамика гривны наблюдается на фоне сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны до 1 июля 2020 года диверсифицировать поставки в Украину природного газа и нефтепродуктов до 30% из одного источника.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять стабильность и будет по-прежнему держаться у уровня 24 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club