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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:24

Гривна стабильна на заявлениях Зеленского по газу

Курс украинской гривны с утра во вторник торгуется на отметке 23,95 гривны за доллар, национальная валюта продолжает удерживать свои позиции и не сдает психологическую отметку 24.
Такая динамика гривны наблюдается на фоне сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны до 1 июля 2020 года диверсифицировать поставки в Украину природного газа и нефтепродуктов до 30% из одного источника.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять стабильность и будет по-прежнему держаться у уровня 24 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:13

Гривна подрастает на новостях по "Нафтогазу"

Курс украинской гривны немного подрос, и с утра в среду она торгуется на уровне 23,94 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Верховная рада Украины приняла последний закон, который необходим для реализации процесса выделения газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза".
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свои позиции и будет стремиться к отметке 23,9 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 10:32

Гривна растет на переговорах по транзиту газа через Украину

Гривна растет на переговорах по транзиту газа через Украину
Курс украинской гривны вновь подрос, и с утра в четверг она торгуется на уровне 23,84 гривны за доллар. Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне обсуждения, которое страна ведет с Россией по транзиту газа. Окончательных договоренностей пока достичь не удалось, но процесс идет.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое укрепление и будет торговаться в диапазоне 23,7-23,8 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 09:21

Гривна растет на спекуляциях по газовым переговорам

Курс украинской гривны продолжает расти, и с утра в пятницу она торгуется уже на уровне 23,78 гривны за доллар.
Это происходит на фоне спекуляций вокруг переговоров России и Украины по газу. Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Пока стороны, совместно с Еврокомиссией, проводят трехсторонние консультации по продолжению транзита.
Вероятно, в ближайшее время гривна может продолжить восходящее движении и в краткосрочной перспективе будет стремиться к отметке 23,7 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 08:46

Гривна дорожает на новостях от МВФ

Курс украинской гривны еще укрепился и поднялся к отметке 23,73 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 млрд долларов.
При этом министр финансов Украины Оксана Маркарова считает, что утвержденная программа сотрудничества с МВФ делает более вероятным получение 500 млн евро финансовой помощи от Евросоюза в ближайшие месяцы.
Вероятно, в ближайшей перспективе инвесторы продолжат отыгрывать позитивные новости от МВФ, и гривна может еще укрепиться, стремясь к отметке 23,6 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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