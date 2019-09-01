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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 03 гру, 2019 10:24
Курс украинской гривны с утра во вторник торгуется на отметке 23,95 гривны за доллар, национальная валюта продолжает удерживать свои позиции и не сдает психологическую отметку 24.
Такая динамика гривны наблюдается на фоне сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны до 1 июля 2020 года диверсифицировать поставки в Украину природного газа и нефтепродуктов до 30% из одного источника.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять стабильность и будет по-прежнему держаться у уровня 24 гривны за доллар.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 09:13
Курс украинской гривны немного подрос, и с утра в среду она торгуется на уровне 23,94 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Верховная рада Украины приняла последний закон, который необходим для реализации процесса выделения газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза".
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свои позиции и будет стремиться к отметке 23,9 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 05 гру, 2019 10:32
Гривна растет на переговорах по транзиту газа через Украину
Курс украинской гривны вновь подрос, и с утра в четверг она торгуется на уровне 23,84 гривны за доллар. Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне обсуждения, которое страна ведет с Россией по транзиту газа. Окончательных договоренностей пока достичь не удалось, но процесс идет.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое укрепление и будет торговаться в диапазоне 23,7-23,8 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 09:21
Курс украинской гривны продолжает расти, и с утра в пятницу она торгуется уже на уровне 23,78 гривны за доллар.
Это происходит на фоне спекуляций вокруг переговоров России и Украины по газу. Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Пока стороны, совместно с Еврокомиссией, проводят трехсторонние консультации по продолжению транзита.
Вероятно, в ближайшее время гривна может продолжить восходящее движении и в краткосрочной перспективе будет стремиться к отметке 23,7 гривны за доллар.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 08:46
Курс украинской гривны еще укрепился и поднялся к отметке 23,73 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 млрд долларов.
При этом министр финансов Украины Оксана Маркарова считает, что утвержденная программа сотрудничества с МВФ делает более вероятным получение 500 млн евро финансовой помощи от Евросоюза в ближайшие месяцы.
Вероятно, в ближайшей перспективе инвесторы продолжат отыгрывать позитивные новости от МВФ, и гривна может еще укрепиться, стремясь к отметке 23,6 гривны за доллар.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 09:00
Гривна дорожает после заявлений о возможном снижении ставки Нацбанком Украины
Курс украинской гривны еще немного вырос, и она поднялась к отметки 23,7 гривны за доллар. Это произошло после того, как министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины заявил, что сейчас есть все основания для существенного снижения учетной ставки.
Национальный банк Украины 24 октября понизил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт - с 16,5% до 15,5% годовых. Следующее заседание комитета по монетарной политике регулятора состоится 11 декабря.
Вероятно, отыгрывая эти заявления, гривна вскоре еще несколько укрепится и будет стремиться к уровню 23,6 гривны за доллар.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 09:55
Курс украинской гривны продолжает укрепляться, и с утра в среду она торгуется на отметке 23,64 гривны за доллар. Это происходит вопреки тому, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Вероятно, в ближайшее время на украинском валютном рынке продолжит наблюдаться растущий тренд, вопреки негативным новостям. Гривна может войти в диапазон 23,5-23,6 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:02
Украинская гривна продолжает свое восхождение, и с утра в четверг она торгуется на уровне 23,54 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается в ожидании очередного раунда двухсторонних переговоров России и Украины по газу, который должен состояться в Вене 13 декабря.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что газовый вопрос "удалось разблокировать" и теперь будут обсуждаться детали.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит рост и теперь будет стремиться к отметке 23,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:08
Курс украинской гривны остается стабильным и с утра в пятницу торгуется на уровне 23,56 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что Нацбанк Украины увеличил лимит для некоторых валютных операций физических лиц по переводу средств за рубеж вдвое - до 100 тысяч евро в год. Изменения вступят в силу 18 декабря 2019 года.
Кроме того, министерство финансов Украины намерено в 2020 году сократить объем государственного долга по отношению к ВВП до 45,3%, тогда как в этом году он составляет порядка 60% к ВВП.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность или даже еще немного укрепится, двигаясь в коридоре 23,4-23,5 гривны за доллар.
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Додано: Пон 16 гру, 2019 09:27
Курс украинской гривны вновь укрепился - до отметки 23,47 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Украина и Россия предварительно договорились по транзиту газа. Сейчас стороны продолжают обсуждать конкретные детали, рассказали в "Нафтогазе".
Кроме того, министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины проанализирует, почему на фоне укрепления гривны цены на ряд импортных товаров не уменьшились.
Вероятно, на фоне позитивных новостей по газу гривна вскоре еще укрепится и будет двигаться в диапазоне 23,3-23,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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