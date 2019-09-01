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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 201202203204
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 10:13

Гривна стабильная на сообщениях о снижении инфляции в Украин

Курс украинской гривны стабилизировался на отметке 23,49 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения Нацбанка Украины о том, что инфляция в стране в ноябре снизилась до 5,1% благодаря укреплению курса гривны. По прогнозам финансового регулятора, по итогам текущего года этот показатель составит примерно 5%.
Как ранее объясняла министр финансов Украины Оксана Маркарова, укрепление гривны в последнее время связано с дополнительными долгосрочными инвестициями в страну и другими положительными сдвигами в экономике Украины.
Вероятно, в ближайшее время национальная валюта будет сохранять стабильность и продолжит движение в коридоре 23,3-23,4 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 08:28

Гривна стабильная на заявлениях Нацбанка по банковской систе

Курс украинской гривны в среду стабилен на отметке 23,47 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявлений Нацбанка Украины о том, что банковская система страны демонстрирует устойчивость к потенциальным угрозам для финансовой стабильности.
По мнению представителей финансового регулятора, украинская банковская система в этом году работала очень прибыльно за счет того, что формирование резервов было самым низким за последние 10 лет, а также из-за значительного роста доходов банковской системы.
Вероятно, в ближайшее время гривна будет оставаться стабильной и продолжит движение у отметки 23,4 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:17

Гривна вновь дорожает на фиксации цены газа

Гривна вновь дорожает на фиксации цены газа для населения Украины
Курс украинской гривны еще несколько укрепился, и в четверг она поднялась к отметке 23,38 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения кабинета министров Ураины о том, что с целью избежания резкого роста цен ввиду возможных проблем с подписанием нового газового контракта с Россией расценки на газ для населения Украины в январе-апреле 2020 года будут фиксированными и составят 281 доллар за тысячу кубометров.
Ранее компания "Нафтогаз Украины" заявляла, что повысит цену на газ для населения в январе на 28,6% - до 5,5 тысячи гривен (около 233 долларов) за тысячу кубометров.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит свой рост и будет стремиться войти в диапазон 23,2-23,3 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 09:52

Гривна растет на фоне переговоров по газу

Курс украинской гривны еще вырос, и с утра в пятницу она торгуется на уровне 23,28 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Россия и Украина близки к сделке по газу. В настоящий момент стороны пытаются договориться по целому ряду газовых вопросов, главный из которых - транзит российского газа в Европу после 2019 года, когда истекает действующий контракт.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое укрепление и может уйти в диапазон 23,1-23,2 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 09:02

Гривна вновь дорожает

Гривна вновь дорожает на фоне возможного пересмотра курса в макропрогнозе Украины
Курс украинской гривны еще несколько вырос, и с утра в понедельник она торгуется на уровне 23,31 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявления министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины о том, что ведомство может пересмотреть курс украинской валюты к доллару в собственном макропрогнозе на 2020-22 годы. Ранее кабмин Украины заложил курс на уровне 27 гривен за доллар.
Кроме того, стало известно о том, что российский "Газпром" урегулирует судебные претензии с "Нафтогазом", а также антимонопольные претензии с правительством Украины на 7,4 млрд долларов до 29 декабря.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое восходящее движение и уйдет в диапазон 23,2-23,3 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:43

Гривна продолжает расти на фоне поиска решения газового вопр

Курс украинской гривны продолжает расти, и с утра во вторник она дорожает до отметки 23,29 гривны за доллар. Это происходит на фоне продолжающихся переговоров России и Украины по газу.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству, детали соглашения до сих пор обсуждаются.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит укрепляться, чем будет способствовать и фактор "конца года". Можно ожидать, что украинская валюта вскоре войдет в диапазон 23,1-23,2 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:00

Гривна стабильна на сообщениях по долгу Украины

Украинская гривна после выходного дня вновь немного укрепляется и с утра в четверг торгуется на уровне 23,25 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений министерства финансов России о том, что оно ожидает окончательного решения суда по долгу Украины по еврооблигациям к лету 2020 года.
По оценкам Российской стороны, долг уже составляет примерно 4,5 млрд долларов вместе с процентами.
Вероятно, в ближайшее время гривна останется относительно стабильной и продолжит движение в диапазоне 23,2-23,3 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:04

Гривна стабильна

Гривна стабильна на досрочном перечислении дивидендов "Нафтогазом"
Курс украинской гривны сохраняет стабильность, и с утра в пятницу держится у отметки 23,38 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне того, что правительство Украины обязало "Нафтогаз" досрочно перечислить в госбюджет 365,2 млн долларов дивидендов за девять месяцев 2019 года.
Вероятно, в ближайшие дни гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых уровней и будет находиться в диапазоне 23,3-23,4 гривны за доллар.

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