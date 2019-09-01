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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 08 січ, 2020 15:19
Курс украинской гривны снижается в среду, и на 16.00 он опустился до 23,96 гривны за доллар.
Негативная динамика украинской валюты наблюдается на фоне крушения лайнера Boeing-737 Украинских авиалиний, направлявшегося в Киев, после вылета из аэропорта Тегерана. На фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке падение украинского самолета стало еще одним негативным фактором, ухудшающим ситуацию в регионе.
Вероятно, на фоне неблагоприятных известий курс гривны вскоре еще несколько ослабеет, и она может уступить психологический уровень 24 гривны за доллар.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 09:41
Курс украинской гривны продолжил снижение и опустился к отметке 23,99 гривны за доллар, вплотную приближаясь к психологическому уровню 24 гривны.
От более существенного падения национальную валюту удерживает сообщение о том, что международные резервы Украины возросли на 22% - до 25,3 млрд долларов и достигли семилетнего максимума.
Как объяснил Нацбанк Украины, увеличить резервы удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке.
Вероятно, в ближайшее время гривна все же пробьет психологический уровень 24 гривны за доллар, однако ее падения вряд ли будет значительным.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 10:00
Гривна дешевеет на фоне разбирательств по поводу крушения украинского самолёта в Иране
Курс украинской гривны пробил психологическую отметку 24 гривны за доллар, и с утра в пятницу национальная валюта торгуется на уровне 24,13.
Негативная динамика наблюдается на фоне продолжающихся разбирательств в связи с крушением украинского самолета в Иране. Выполнявший рейс в Киев Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду, погибли все 176 человек.
От более серьёзного снижения гривну удерживает информация о том, что инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% по сравнению с 9,8% в 2018 году.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна ещё несколько подешевеет и будет стремиться к отметке 24,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Пон 13 січ, 2020 08:35
Гривна удерживает позиции после заявлений Ирана по украинскому самолету
Курс украинской гривны стабилизировался у психологической отметки 24 гривны за доллар, и с утра в понедельник национальная валюта торгуется на уровне 23,97 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне продолжающихся разбирательств по поводу крушения украинского самолета в Иране. После признания иранская стороны, что самолет был сбит ею по ошибке, дело было переквалифицировано.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять достигнутые позиции и будет и дальше удерживать психологическую отметку 24 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:05
Курс украинской гривны несколько снизился, и с утра во вторник она торгуется на уровне 24,08 гривны за доллар, пробив психологическую отметку 24.
Такая динамика в частности наблюдается на фоне сообщений о том, что в Украине накануне завершился окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN. Как ожидается, переход на международный стандарт сделает комфортным оформление расчетных документов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое движение возле отметки 24 гривны за доллар, не показывая внятной динамики.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:53
Курс украинской гривны подрос, и с утра в среду она торгуется на уровне 23,73 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский впервые примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.
Кроме того, в Украину зайдет международная
платежная система Clear Junction. Национальный банк Украины уже согласовал условия и порядок ее деятельности в стране.
Вероятно, в ближайшее время гривна сможет ещё несколько укрепиться и будет стремиться в диапазон 23,5-23,6 гривны за доллар.
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Додано: Чет 16 січ, 2020 08:40
Украинская гривна совершает достаточно широкие колебания, и с утра в четверг она вновь опустилась в цене ниже психологической отметки 24 гривны за доллар, торгуясь на уровне 24,11.
Такая динамика наблюдаемся, несмотря на сообщение о том, что группа компаний "Нафтогаз Украины" в 2019 году перечислила в госбюджет более 5 млрд долларов.
Кроме того глава "Нафтогаза" заявил, что в первом квартале 2020 года компания планирует уплатить налоги с 2,9 млрд долларов, полученных от "Газпрома".
Кабинет министров Украины также утвердил перечень стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации.
Вероятно, гривне в ближайшее время будет трудно определиться с направлением движения, и она продолжит колебаться у отметки 24 гривны за доллар.
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