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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:55
Курс украинской гривны немного укрепился, и она подорожала до отметки 24,28 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выделение более 80 млн долларов для запуска программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук сообщил, что правительство Украины намерено с 1 февраля запустить программу кредитования малого бизнеса под 5-9%.
Он также рассказал о том, что непрофильные активы государственных компаний будут отданы в частный сектор. В первом квартале текущего года Фонд государственного имущества планирует объявить более 200 аукционов по приватизации.
Вероятно, на фоне внутреннего позитива гривна в ближайшее время сможет еще несколько укрепиться и войдет в диапазон 24,1-24,2 гривны за доллар.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 09:07
Курс украинской гривны несколько ослабел и торгуется на отметке 24,43 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что он обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) ход выполнения мер, необходимых для утверждения программы сотрудничества.
Ранее МВФ достиг договоренности с Украиной о новой трехлетней программе кредитования на 5,5 млрд долларов. Нацбанк Украины ожидает решения совета директоров МВФ по новой программе сотрудничества в первом квартале 2020 года.
Кроме того, стало известно о том, что спрос инвесторов на десятилетние еврооблигации Украины, номинированные в евро, превысил 7 млрд евро.
Вместе с тем, были опубликованы данные о том, что объем промышленного производства в Украине в 2019 году сократился на 1,8%, по сравнению с 2018 годом.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет торговаться вблизи достигнутых уровней и вряд ли выйдет из диапазона 23,2-23,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:06
Курс украинской гривны немного подрос, и она торгуется на отметке 24,28 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Украина в 2020 году должна выплатить 16,4 млрд долларов госдолга, пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 млрд долларов.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году треть бюджета страны пойдет на погашение госдолга, министр финансов Украины Оксана в свою очередь говорила о том, что госдолг страны в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в 2020 году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять относительную стабильность и будет торговаться у отметок 24,3-24,4 гривны за доллар.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:31
Гривна сохраняет стабильность, несмотря на то, что ряд городов Украины могут остаться без тепла
Курс украинской гривны по-прежнему сохраняет стабильность, и украинская валюта торгуется на уровне 24,44 гривны за доллар.
Негативной новостью для гривны стало сообщение о том, что "Нафтогаз Украины" предупредил о риске прекращения газоснабжения с 1 февраля 37 производителей тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа. Таким образом, 30 городов страны могут остаться без тепла.
Вместе с тем, стало известно, что компания из Катара QTerminals инвестирует в украинское госпредприятие "Стивидорная компания "Ольвия" более 138 млн долларов в течение пяти лет.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит торговаться вблизи достигнутых уровней и вряд ли выйдет из диапазона 24,3-24,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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