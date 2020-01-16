Додано: Сер 29 січ, 2020 09:41

Курс украинской гривны еще несколько снизился, и она торгуется на отметке 24,77 гривны за доллар.

Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что госдолг Украины за прошедший год в долларовом выражении вырос на 7,71% — до 84,4 млрд долларов.

Вместе с тем, вице-премьер Украины заявил, что Евросоюз пришлет в первой половине 2020 года на Украину миссию, работа которой в дальнейшем позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Европой.

Кроме того, министерство финансов Украины впервые за 6 лет выпустило облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ) со сроком погашения 7 лет, и по итогам аукциона для финансирования госбюджета было привлечено более 254 млн долларов.

Вероятно, в ближайшее время гривна еще несколько продолжит свое снижение, что связано, прежде всего, с неопределенной ситуацией на мировых финансовых рынках. В этом случае она может уйти в диапазон 24,8-25 гривны за доллар.



Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club

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