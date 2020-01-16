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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:55
Курс украинской гривны немного укрепился, и она подорожала до отметки 24,28 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выделение более 80 млн долларов для запуска программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса.
Ранее украинский премьер Алексей Гончарук сообщил, что правительство Украины намерено с 1 февраля запустить программу кредитования малого бизнеса под 5-9%.
Он также рассказал о том, что непрофильные активы государственных компаний будут отданы в частный сектор. В первом квартале текущего года Фонд государственного имущества планирует объявить более 200 аукционов по приватизации.
Вероятно, на фоне внутреннего позитива гривна в ближайшее время сможет еще несколько укрепиться и войдет в диапазон 24,1-24,2 гривны за доллар.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 09:07
Курс украинской гривны несколько ослабел и торгуется на отметке 24,43 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне заявления премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что он обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) ход выполнения мер, необходимых для утверждения программы сотрудничества.
Ранее МВФ достиг договоренности с Украиной о новой трехлетней программе кредитования на 5,5 млрд долларов. Нацбанк Украины ожидает решения совета директоров МВФ по новой программе сотрудничества в первом квартале 2020 года.
Кроме того, стало известно о том, что спрос инвесторов на десятилетние еврооблигации Украины, номинированные в евро, превысил 7 млрд евро.
Вместе с тем, были опубликованы данные о том, что объем промышленного производства в Украине в 2019 году сократился на 1,8%, по сравнению с 2018 годом.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет торговаться вблизи достигнутых уровней и вряд ли выйдет из диапазона 23,2-23,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:06
Курс украинской гривны немного подрос, и она торгуется на отметке 24,28 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Украина в 2020 году должна выплатить 16,4 млрд долларов госдолга, пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 млрд долларов.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году треть бюджета страны пойдет на погашение госдолга, министр финансов Украины Оксана в свою очередь говорила о том, что госдолг страны в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в 2020 году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять относительную стабильность и будет торговаться у отметок 24,3-24,4 гривны за доллар.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:31
Гривна сохраняет стабильность, несмотря на то, что ряд городов Украины могут остаться без тепла
Курс украинской гривны по-прежнему сохраняет стабильность, и украинская валюта торгуется на уровне 24,44 гривны за доллар.
Негативной новостью для гривны стало сообщение о том, что "Нафтогаз Украины" предупредил о риске прекращения газоснабжения с 1 февраля 37 производителей тепла, которые не выполняют требования по расчетам для получения газа. Таким образом, 30 городов страны могут остаться без тепла.
Вместе с тем, стало известно, что компания из Катара QTerminals инвестирует в украинское госпредприятие "Стивидорная компания "Ольвия" более 138 млн долларов в течение пяти лет.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит торговаться вблизи достигнутых уровней и вряд ли выйдет из диапазона 24,3-24,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 28 січ, 2020 09:49
Курс украинской гривны понизился, и она подешевела до отметки 24,61 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне общего ухудшения настроений на мировых финансовых рынках, связанного с опасениями по поводу распространения китайского вируса в другие страны.
Так как Китай является одним из крупнейших потребителей нефти и металлов, то цены на эти ресурсы резко опустились. Опасения по поводу ухудшения китайской экономики приводят к боязни замедления темпов развития всей мировой экономики в целом, что в свою очередь негативно влияет и на курс украинской национальной валюты.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна может еще несколько подешеветь на фоне внешней неопределенности и перейдет в диапазон 24,6-24,8 гривны за доллар.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 09:41
Курс украинской гривны еще несколько снизился, и она торгуется на отметке 24,77 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что госдолг Украины за прошедший год в долларовом выражении вырос на 7,71% — до 84,4 млрд долларов.
Вместе с тем, вице-премьер Украины заявил, что Евросоюз пришлет в первой половине 2020 года на Украину миссию, работа которой в дальнейшем позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Европой.
Кроме того, министерство финансов Украины впервые за 6 лет выпустило облигации внешнего государственного займа (ОВГЗ) со сроком погашения 7 лет, и по итогам аукциона для финансирования госбюджета было привлечено более 254 млн долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна еще несколько продолжит свое снижение, что связано, прежде всего, с неопределенной ситуацией на мировых финансовых рынках. В этом случае она может уйти в диапазон 24,8-25 гривны за доллар.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 09:15
Гривна стремится к отметке 25 после ввода санкций США против 8 граждан Украины
Курс украинской гривны еще снизился, и она упала в цене до 24,87 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что США ввели санкции против восьми граждан Украины. Против семи из этих лиц также были введены санкции Европейского союза.
Вместе с тем, поддержать гривну могла бы новость о том, что компания "Нафтогаз" после завершения отопительного сезона компенсирует потребителям, которые купили газ по фиксированной цене, разницу в стоимости топлива в связи со снижением его цены в январе.
Вероятно, гривна сейчас вошла в нисходящий тренд и вскоре продолжит свое падение, стремясь к отметке 25 гривен за доллар.
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