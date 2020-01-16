Forex Club заключил стратегическое партнерство с Альфа-Банком
Компания Forex Club, известная на международной арене как один из лидеров в онлайн-трейдинге, подписала взаимовыгодное соглашение с российским форекс-дилером, компанией “Альфа-Форекс”, учредителем которой является один из крупнейших и системно значимых банков России – Альфа-Банк.
В связи с решением ЦБ РФ от 27 декабря 2018 года, Forex Club прекратил привлечение клиентов на российском рынке. Тем не менее, клиентам, заинтересованным в продолжении работы на рынке форекс, взамен предлагается использовать торговую платформу МТ5 в Альфа-Форекс, гарантирующую высокую надежность и качество обслуживания.
FX CLUB – одна из крупнейших международных групп компаний, осуществляющих деятельность на финансовых рынках. Сегодня она состоит из множества организаций, брокеров, дилеров, образовательных и разработческих центров, позволяющих группе осуществлять деятельность по всему миру и обслуживать клиентов из 120 стран.
Основанная в 1990 году, Альфа-Банк группа оперирует из штаб-квартиры в Москве, Россия. Альфа-Банк является поставщиком валютных услуг для институциональных клиентов и делает стратегический акцент на российском рубле и котировках, доступных 24/5 по узким спредам. Альфа-Форекс осуществляет деятельность форекс-дилера по заключению внебиржевых расчетных форвардных договоров в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».