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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:40

Forex Club заключил стратегическое партнерство с Альфа-Банко

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Forex Club заключил стратегическое партнерство с Альфа-Банком
Компания Forex Club, известная на международной арене как один из лидеров в онлайн-трейдинге, подписала взаимовыгодное соглашение с российским форекс-дилером, компанией “Альфа-Форекс”, учредителем которой является один из крупнейших и системно значимых банков России – Альфа-Банк.
В связи с решением ЦБ РФ от 27 декабря 2018 года, Forex Club прекратил привлечение клиентов на российском рынке. Тем не менее, клиентам, заинтересованным в продолжении работы на рынке форекс, взамен предлагается использовать торговую платформу МТ5 в Альфа-Форекс, гарантирующую высокую надежность и качество обслуживания.
FX CLUB – одна из крупнейших международных групп компаний, осуществляющих деятельность на финансовых рынках. Сегодня она состоит из множества организаций, брокеров, дилеров, образовательных и разработческих центров, позволяющих группе осуществлять деятельность по всему миру и обслуживать клиентов из 120 стран.
Основанная в 1990 году, Альфа-Банк группа оперирует из штаб-квартиры в Москве, Россия. Альфа-Банк является поставщиком валютных услуг для институциональных клиентов и делает стратегический акцент на российском рубле и котировках, доступных 24/5 по узким спредам. Альфа-Форекс осуществляет деятельность форекс-дилера по заключению внебиржевых расчетных форвардных договоров в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:07

Гривна немного укрепилась

Гривна немного укрепилась, несмотря на сообщения о замедлении роста ВВП Украины
Курс украинской гривны немного укрепился и с утра в среду вырос до 24,79 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается, несмотря на сообщения о том, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3% по сравнению с 3,4% в 2018 году.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию с задолженностью по заработной плате шахтерам нужно решить в ближайшее время. По его словам, правительство должно подготовить программу реструктуризации угольной отрасли и провести аудит состояния государственных шахт.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит торговаться вблизи отметки 25 гривен за доллар, не исключено движение в диапазоне 24,8-25.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлень: 2048
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 204205206207
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