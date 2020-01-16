Forex Club заключил стратегическое партнерство с Альфа-Банком Компания Forex Club, известная на международной арене как один из лидеров в онлайн-трейдинге, подписала взаимовыгодное соглашение с российским форекс-дилером, компанией “Альфа-Форекс”, учредителем которой является один из крупнейших и системно значимых банков России – Альфа-Банк. В связи с решением ЦБ РФ от 27 декабря 2018 года, Forex Club прекратил привлечение клиентов на российском рынке. Тем не менее, клиентам, заинтересованным в продолжении работы на рынке форекс, взамен предлагается использовать торговую платформу МТ5 в Альфа-Форекс, гарантирующую высокую надежность и качество обслуживания. FX CLUB – одна из крупнейших международных групп компаний, осуществляющих деятельность на финансовых рынках. Сегодня она состоит из множества организаций, брокеров, дилеров, образовательных и разработческих центров, позволяющих группе осуществлять деятельность по всему миру и обслуживать клиентов из 120 стран. Основанная в 1990 году, Альфа-Банк группа оперирует из штаб-квартиры в Москве, Россия. Альфа-Банк является поставщиком валютных услуг для институциональных клиентов и делает стратегический акцент на российском рубле и котировках, доступных 24/5 по узким спредам. Альфа-Форекс осуществляет деятельность форекс-дилера по заключению внебиржевых расчетных форвардных договоров в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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Гривна немного укрепилась, несмотря на сообщения о замедлении роста ВВП Украины Курс украинской гривны немного укрепился и с утра в среду вырос до 24,79 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на сообщения о том, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3% по сравнению с 3,4% в 2018 году. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию с задолженностью по заработной плате шахтерам нужно решить в ближайшее время. По его словам, правительство должно подготовить программу реструктуризации угольной отрасли и провести аудит состояния государственных шахт. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит торговаться вблизи отметки 25 гривен за доллар, не исключено движение в диапазоне 24,8-25.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Курс украинской гривны еще несколько укрепился, и с утра в четверг она торгуется на уровне 24,67 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что международные резервы Украины в январе выросли на 3,9% и составили 26,3 млрд долларов. Ранее Нацбанк Украины сообщал, что по итогам прошедшего года международные резервы страны увеличились на 22% и на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долларов - максимума за семь лет. Регулятор прогнозирует рост международных резервов до более чем 29 миллиардов долларов к концу 2020 года. Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько укрепиться и будет двигаться в диапазоне 24,5-24,6 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial
Гривна дорожает на договоренностях по перевозкам между Украиной и Белоруссией Курс украинской гривны ещё несколько укрепился, и с утра в пятницу национальная валюта торгуется на отметке 24,56 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что Белоруссия и Украина договорились о взаимно безразрешительной системе автомобильных перевозок. Подписанный сторонами документ может вступить в силу уже весной. Вероятно, в ближайшее время гривна может продолжить своё восходящее движение и войти в диапазон 24,4-24,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope www.periscope.tv/FXClubOfficial