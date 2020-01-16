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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 204205206207
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:40

Forex Club заключил стратегическое партнерство с Альфа-Банко

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Forex Club заключил стратегическое партнерство с Альфа-Банком
Компания Forex Club, известная на международной арене как один из лидеров в онлайн-трейдинге, подписала взаимовыгодное соглашение с российским форекс-дилером, компанией “Альфа-Форекс”, учредителем которой является один из крупнейших и системно значимых банков России – Альфа-Банк.
В связи с решением ЦБ РФ от 27 декабря 2018 года, Forex Club прекратил привлечение клиентов на российском рынке. Тем не менее, клиентам, заинтересованным в продолжении работы на рынке форекс, взамен предлагается использовать торговую платформу МТ5 в Альфа-Форекс, гарантирующую высокую надежность и качество обслуживания.
FX CLUB – одна из крупнейших международных групп компаний, осуществляющих деятельность на финансовых рынках. Сегодня она состоит из множества организаций, брокеров, дилеров, образовательных и разработческих центров, позволяющих группе осуществлять деятельность по всему миру и обслуживать клиентов из 120 стран.
Основанная в 1990 году, Альфа-Банк группа оперирует из штаб-квартиры в Москве, Россия. Альфа-Банк является поставщиком валютных услуг для институциональных клиентов и делает стратегический акцент на российском рубле и котировках, доступных 24/5 по узким спредам. Альфа-Форекс осуществляет деятельность форекс-дилера по заключению внебиржевых расчетных форвардных договоров в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:07

Гривна немного укрепилась

Гривна немного укрепилась, несмотря на сообщения о замедлении роста ВВП Украины
Курс украинской гривны немного укрепился и с утра в среду вырос до 24,79 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается, несмотря на сообщения о том, что рост ВВП Украины в 2019 году замедлился до 3,3% по сравнению с 3,4% в 2018 году.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию с задолженностью по заработной плате шахтерам нужно решить в ближайшее время. По его словам, правительство должно подготовить программу реструктуризации угольной отрасли и провести аудит состояния государственных шахт.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит торговаться вблизи отметки 25 гривен за доллар, не исключено движение в диапазоне 24,8-25.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:41

Гривна укрепляется на увеличении международных резервов Укра

Курс украинской гривны еще несколько укрепился, и с утра в четверг она торгуется на уровне 24,67 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что международные резервы Украины в январе выросли на 3,9% и составили 26,3 млрд долларов.
Ранее Нацбанк Украины сообщал, что по итогам прошедшего года международные резервы страны увеличились на 22% и на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долларов - максимума за семь лет. Регулятор прогнозирует рост международных резервов до более чем 29 миллиардов долларов к концу 2020 года.
Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько укрепиться и будет двигаться в диапазоне 24,5-24,6 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:14

Гривна дорожает

Гривна дорожает на договоренностях по перевозкам между Украиной и Белоруссией
Курс украинской гривны ещё несколько укрепился, и с утра в пятницу национальная валюта торгуется на отметке 24,56 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что Белоруссия и Украина договорились о взаимно безразрешительной системе автомобильных перевозок. Подписанный сторонами документ может вступить в силу уже весной.
Вероятно, в ближайшее время гривна может продолжить своё восходящее движение и войти в диапазон 24,4-24,5 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:01

Гривна стабильна

Гривна стабильна, несмотря на новости о сокращении добычи газа в Украине
Курс украинской гривны в понедельник выглядит относительно стабильно, находясь на уровне 24,56 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что уменьшение добычи газа в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, в Украине составило 300 млн кубометров, или около 1,4%, достигнув уровня 20,7 млрд кубометров.
Кроме того, Украина планирует переориентироваться от строительства блоков АЭС к созданию малых модульных реакторов, заявил ранее временно исполняющий обязанности президента "Энергоатома" Павел Павлишин.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять свою относительную стабильность и будет по-прежнему двигаться в диапазоне 24,5-24,6 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:33

Гривна стабильна на новостях о снижении инфляции в Украине

Курс украинской гривны во вторник практически не меняется, торгуясь на отметке 24,46 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что инфляция в Украине в январе 2020 года замедлилась до 3,2% по сравнению с январем 2019 года. При этом этот показатель опустился ниже целевого диапазона инфляции Национального банка Украины и дает основания для продолжения снижения процентных ставок в ближайшие месяцы, заявил представитель финансового регулятора.
Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что в этом году рост экономики страны может составить 4%. Он также полагает, что рост ВВП на 40% за пять лет выглядит как вполне реалистичный прогноз.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять стабильность и будет двигаться в коридоре 24,4-24,5 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:06

Гривна стабильна на новостях о сотрудничестве Украины и Евро

Курс украинской гривны по-прежнему стабилен и держится у отметки 24,5 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что Евросоюз планирует пересмотреть соглашение о Зоне свободной торговли с Украиной в 2021 году. Кроме того, правительство Украины и Евросоюз подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики на Украине на 25 млн евро. Украина также планирует полностью синхронизировать свою энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии.
Вероятно, на фоне этих событий в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять свои достаточно стабильные позиции и будет держаться на уровне 24,5 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:05

Гривна почти не меняется в цене

Гривна почти не меняется в цене на новости о создании агентства по госдолгу Украины
Курс гривны по-прежнему стабилен, и с утра в четверг она держится на уровне 24,55 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что кабмин Украины создал долговое агентство, которое будет управлять государственным долгом.
Ранее сообщалось, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины за прошедший год уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд гривен, а в долларовом выражении - вырос на 7,71% и на конец года достиг 84,4 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и продолжит движение на отметке 24,5 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:50

Гривна растет в цене

Гривна растет в цене на рекордной прибыли банковского сектора Украины за 2019 год
Курс украинской гривны немного подрос, и с утра в пятницу она торгуется на уровне 24,44 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Национальный банк Украины рассматривает возможность отказаться от привязки бюджетных доходов к иностранной валюте, в частности, по акцизам на топливо. В НБУ считают, что если эти тарифы будут в гривне, уменьшится влияние курса на бюджет.
Вместе с тем, Счетная палата заявила, что недостатки макроэкономического прогнозирования, в частности, относительно курса гривны (она существенно укрепилась), привели к тому, что в январе 2020 года государственный бюджет Украины недополучил 2,3 млрд гривен (почти 94 млн долларов).
Однако при этом Международный валютный фонд продолжает консультации с Украиной по вопросу выделения финансирования, консультации становятся интенсивнее, заявил представитель фонда.
Банковский сектор же Украины получил рекордную прибыль 60 млрд гривен (более 2,4 млрд долларов) в 2019 году, что втрое больше чем в 2018 году.
Вероятно, в ближайшее время гривна сможет еще несколько укрепиться и будет близка к отметке 24,4 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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