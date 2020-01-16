Додано: П'ят 14 лют, 2020 09:50

Гривна растет в цене на рекордной прибыли банковского сектора Украины за 2019 год

Курс украинской гривны немного подрос, и с утра в пятницу она торгуется на уровне 24,44 гривны за доллар.

Такая динамика наблюдается на фоне сообщений о том, что Национальный банк Украины рассматривает возможность отказаться от привязки бюджетных доходов к иностранной валюте, в частности, по акцизам на топливо. В НБУ считают, что если эти тарифы будут в гривне, уменьшится влияние курса на бюджет.

Вместе с тем, Счетная палата заявила, что недостатки макроэкономического прогнозирования, в частности, относительно курса гривны (она существенно укрепилась), привели к тому, что в январе 2020 года государственный бюджет Украины недополучил 2,3 млрд гривен (почти 94 млн долларов).

Однако при этом Международный валютный фонд продолжает консультации с Украиной по вопросу выделения финансирования, консультации становятся интенсивнее, заявил представитель фонда.

Банковский сектор же Украины получил рекордную прибыль 60 млрд гривен (более 2,4 млрд долларов) в 2019 году, что втрое больше чем в 2018 году.

Вероятно, в ближайшее время гривна сможет еще несколько укрепиться и будет близка к отметке 24,4 гривны за доллар.



Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club

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