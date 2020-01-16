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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:11

Тенге может пойти к отметке 377 на росте нефтяных котировок

Курс казахстанской валюты по отношению к доллару расчетами "завтра" сократился по итогам торгов в пятницу на 0,71 тенге, составив 377,17 тенге.
Негативная динамика наблюдается, несмотря на то, что стоимость нефти в мире в продолжает подниматься, так как инвесторы ожидают возможного восстановления спроса на сырье после падения цен из-за коронавируса.

Инвесторы также ожидают, что ОПЕК+ примет меры стабилизации нефтяного рынка и сократит добычу нефти. Ранее стало известно, что после встречи в Минэнерго России большинство российских нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ на второй квартал 2020 года. Однако при этом часть из них высказывается против увеличения объемов снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Вместе с тем, нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две, до 678 агрегатов.
Вероятно, в ближайшее время тенге может ориентироваться на динамику нефтяных котировок и может подняться к отметке к 377 тенге за доллар.
Айдар Калиаскар, финансовый скаут Forex Club
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