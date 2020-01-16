Курс казахстанской валюты по отношению к доллару расчетами "завтра" сократился по итогам торгов в пятницу на 0,71 тенге, составив 377,17 тенге.
Негативная динамика наблюдается, несмотря на то, что стоимость нефти в мире в продолжает подниматься, так как инвесторы ожидают возможного восстановления спроса на сырье после падения цен из-за коронавируса.
Инвесторы также ожидают, что ОПЕК+ примет меры стабилизации нефтяного рынка и сократит добычу нефти. Ранее стало известно, что после встречи в Минэнерго России большинство российских нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ на второй квартал 2020 года. Однако при этом часть из них высказывается против увеличения объемов снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Вместе с тем, нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две, до 678 агрегатов.
Вероятно, в ближайшее время тенге может ориентироваться на динамику нефтяных котировок и может подняться к отметке к 377 тенге за доллар.
Айдар Калиаскар, финансовый скаут Forex Club