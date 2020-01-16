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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 10:11

Тенге может пойти к отметке 377 на росте нефтяных котировок

Курс казахстанской валюты по отношению к доллару расчетами "завтра" сократился по итогам торгов в пятницу на 0,71 тенге, составив 377,17 тенге.
Негативная динамика наблюдается, несмотря на то, что стоимость нефти в мире в продолжает подниматься, так как инвесторы ожидают возможного восстановления спроса на сырье после падения цен из-за коронавируса.

Инвесторы также ожидают, что ОПЕК+ примет меры стабилизации нефтяного рынка и сократит добычу нефти. Ранее стало известно, что после встречи в Минэнерго России большинство российских нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ на второй квартал 2020 года. Однако при этом часть из них высказывается против увеличения объемов снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Вместе с тем, нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две, до 678 агрегатов.
Вероятно, в ближайшее время тенге может ориентироваться на динамику нефтяных котировок и может подняться к отметке к 377 тенге за доллар.
Айдар Калиаскар, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 09:09

Гривна стабильна

Гривна стабильна, несмотря на сообщения о большой доли теневой экономики в Украине
Курс украинской гривны во вторник практически стабилен и остается на отметке 24,4 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается, несмотря на результаты исследования, которое показало, что почти четверть ВВП Украины или около 35 млрд долларов находится в тени.
Такие данные приводят компания Ernst & Young в рамках сотрудничества с , Нацбанком Украины и Госслужбой статистики.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта продолжит демонстрировать относительную стабильность и будет двигаться в диапазоне 24,4-24,5 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:07

Гривна стабильна

Гривна стабильна на фоне заявлений Bank of America по экономике Украины
Курс украинской гривны держится стабильно и в среду находится на уровне 24,43 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне мнения американского инвестгиганта Bank of America, который считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о диалоге с Донбассом дают надежду на появление "белого лебедя" в экономике страны. По мнению экспертов инвестбанка, улучшение ситуации может добавлять к росту ВВП до 1,5 процентного пункта ежегодно на протяжении двух трех-лет.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит своё движение в коридоре 24,4-24,5 гривны за доллар, сохраняя относительную стабильность.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:50

Гривна почти не меняется

Гривна почти не меняется, несмотря на задолженность украинских предприятий перед «Нафтогазом»
Курс украинской гривны практически не меняется, и с утра в среду она торгуется на уровне 24,48 гривны за доллар на фоне информации о том, что «Нафтогаз» может прекратить снабжение газом 52 поставщиков тепла в Украине из-за их долгов.
Этим предприятиям необходимо в срок до 25 февраля выплатить компании более 16 млн долларов.
Вероятно, гривна в ближайшее время продолжит сохранять достигнутые позиции и вряд ли выйдет из коридора 24,4-24,5 гривны за доллар.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:46

Гривна практически не меняется

Гривна практически не меняется в виду отсутствия новостных поводов
Курс украинской гривны в пятницу почти не меняется и находится на отметке 24,45 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается в виду отсутствия важных новостей на фоне информации о том, что кабинет министров Украины в ближайшие недели примет решение относительно трудового контракта с главой компании "Нафтогаз Украины".
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит демонстрировать такую же невнятную динамику и не выйдет из коридора 24,4-24,5 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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