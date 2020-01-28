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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 09:25

Гривна движется к отметке 25 гривен за доллар

Гривна движется к отметке 25 гривен за доллар
Курс украинской гривны сократился и с утра во вторник торгуется на уровне 24,88 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается при негативных настроениях инвесторов на мировых финансовых рынках из-за вспышки коронавируса.
Вместе с тем, размер государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 млрд долларов.
Кроме того, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела против "Нафтогаза" о возможном завышении цены на газ для промышленности, что привело к росту цен для населения.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит дешеветь на внешнем негативе и вскоре может приблизиться к психологической отметке 25 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 09:54

Гривна стоит почти 25

Гривна стоит почти 25, но имеет шансы отрасти после решения ФРС по ставке
Украинская гривна еще ослабела и вплотную приблизилась к психологической отметке 25 гривен за доллар, торгуясь в среду на уровне 24,99. Такая динамика наблюдалась, несмотря на позитивную реакцию мировых рынков на неожиданное решение ФРС США снизить ключевую процентную ставку из-за угроз коронавируса - сразу до 1-1,25% с 1,5-1,75%.
Кроме того, почти 100 кредитов на общую сумму 2,7 млн долларов выдали за месяц работы программы кредитов под 5-9% для малого и среднего бизнеса в Украине.
Вероятно, в ближайшее время украинская валюта все же переориентируется на динамику мировых рынков и сможет отойти от уровня 25 гривен за доллар, перейдя в коридор 24,5-24,7.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 08:41

Гривна подрастает на утверждении состава нового кабмина Укра

Курс украинской гривны немного отрос, и с утра в четверг она торгуется на уровне 24,83 гривны за доллар.
Улучшение настроений на внутреннем валютном рынке произошло после того, как Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав кабинета министров, предложенный премьером страны. Премьер также заявил о том, что видит необходимость пересмотра госбюджета на 2020 год, погашении задолженности шахтерам по зарплатам и противостояния вспышке коронавируса.
Вероятно, на внутренних факторах гривна в ближайшее время может еще несколько укрепить свои позиции и поднимется к отметкам 24,6-24,7 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:10

Гривна держит позиции при помощи Нацбанка

Курс украинской гривны смотрится относительно стабильно, и с утра во вторник она торгуется на уровне 26,7 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что Национальный банк Украины в течение прошедшей сессии продал 238 млн долларов для сглаживания колебаний курса гривны, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения коронавируса.
Ранее украинский финансовый регулятор заявлял о готовности поддерживать стабильность курса гривны на фоне распространения коронавируса по миру и повышения турбулентности на мировых финансовых и валютных рынках.
Вероятно, в ближайшей перспективе Нацбанк продолжит сдерживать падение курса гривны, и она будет двигаться в диапазоне 26,5-26,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 08:08

Гривна ниже 27, но все еще держится из-за мер Нацбанка Украи

Гривна ниже 27, но все еще держится из-за мер Нацбанка Украины
Курс украинской гривны пробил психологическую отметку в 27 гривен за доллар, и с утра в среду она торгуется на уровне 27,01.
Такая динамика наблюдается на фоне сложной ситуации на мировых финансовых рынках из-за коронавируса.
Между тем, Национальный банк Украины объявил о введении ряда шагов для поддержания банковской системы в период действия ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции в стране.
Среди таких мер указано, что регулятор сохраняет присутствие на валютном рынке Украины, поддерживает ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования, отсрочит проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер.
Кроме того, в случае необходимости Нацбанк готов снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте, снизить коэффициент покрытия ликвидности, объявить внеочередные тендеры поддержки ликвидности и расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.
Вероятно, эти меры смогут поддержать курс гривны, и в ближайшей перспективе она будет смотреться относительно неплохо, не выходя из диапазона 27-27,5 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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