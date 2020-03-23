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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 03 бер, 2020 09:25
Гривна движется к отметке 25 гривен за доллар
Курс украинской гривны сократился и с утра во вторник торгуется на уровне 24,88 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается при негативных настроениях инвесторов на мировых финансовых рынках из-за вспышки коронавируса.
Вместе с тем, размер государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте, однако в долларах этот показатель снизился на 1,1% и составил 83,43 млрд долларов.
Кроме того, Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела против "Нафтогаза" о возможном завышении цены на газ для промышленности, что привело к росту цен для населения.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит дешеветь на внешнем негативе и вскоре может приблизиться к психологической отметке 25 гривен за доллар.
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Додано: Сер 04 бер, 2020 09:54
Гривна стоит почти 25, но имеет шансы отрасти после решения ФРС по ставке
Украинская гривна еще ослабела и вплотную приблизилась к психологической отметке 25 гривен за доллар, торгуясь в среду на уровне 24,99. Такая динамика наблюдалась, несмотря на позитивную реакцию мировых рынков на неожиданное решение ФРС США снизить ключевую процентную ставку из-за угроз коронавируса - сразу до 1-1,25% с 1,5-1,75%.
Кроме того, почти 100 кредитов на общую сумму 2,7 млн долларов выдали за месяц работы программы кредитов под 5-9% для малого и среднего бизнеса в Украине.
Вероятно, в ближайшее время украинская валюта все же переориентируется на динамику мировых рынков и сможет отойти от уровня 25 гривен за доллар, перейдя в коридор 24,5-24,7.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 05 бер, 2020 08:41
Курс украинской гривны немного отрос, и с утра в четверг она торгуется на уровне 24,83 гривны за доллар.
Улучшение настроений на внутреннем валютном рынке произошло после того, как Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав кабинета министров, предложенный премьером страны. Премьер также заявил о том, что видит необходимость пересмотра госбюджета на 2020 год, погашении задолженности шахтерам по зарплатам и противостояния вспышке коронавируса.
Вероятно, на внутренних факторах гривна в ближайшее время может еще несколько укрепить свои позиции и поднимется к отметкам 24,6-24,7 гривны за доллар.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 08:10
Курс украинской гривны смотрится относительно стабильно, и с утра во вторник она торгуется на уровне 26,7 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что Национальный банк Украины в течение прошедшей сессии продал 238 млн долларов для сглаживания колебаний курса гривны, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения коронавируса.
Ранее украинский финансовый регулятор заявлял о готовности поддерживать стабильность курса гривны на фоне распространения коронавируса по миру и повышения турбулентности на мировых финансовых и валютных рынках.
Вероятно, в ближайшей перспективе Нацбанк продолжит сдерживать падение курса гривны, и она будет двигаться в диапазоне 26,5-26,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 18 бер, 2020 08:08
Гривна ниже 27, но все еще держится из-за мер Нацбанка Украины
Курс украинской гривны пробил психологическую отметку в 27 гривен за доллар, и с утра в среду она торгуется на уровне 27,01.
Такая динамика наблюдается на фоне сложной ситуации на мировых финансовых рынках из-за коронавируса.
Между тем, Национальный банк Украины объявил о введении ряда шагов для поддержания банковской системы в период действия ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции в стране.
Среди таких мер указано, что регулятор сохраняет присутствие на валютном рынке Украины, поддерживает ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования, отсрочит проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер.
Кроме того, в случае необходимости Нацбанк готов снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте, снизить коэффициент покрытия ликвидности, объявить внеочередные тендеры поддержки ликвидности и расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.
Вероятно, эти меры смогут поддержать курс гривны, и в ближайшей перспективе она будет смотреться относительно неплохо, не выходя из диапазона 27-27,5 гривен за доллар.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 09:06
Курс украинской гривны еще опустился, и с утра в четверг она торгуется на отметке 27,4 гривны за доллар. Такая, еще относительно сдержанная негативная динамика, наблюдается после того, как Нацбанк Украины продал в среду 200 млн долларов для поддержания курса гривны.
Ранее украинский финансовый регулятор заявил о готовности поддерживать стабильность курса национальной валюты на фоне коронавируса и повышения турбулентности на мировых финансовых и валютных рынках.
В прошлом году, когда ситуация на внутреннем валютном рынке была благоприятной, для сглаживания колебаний гривны Нацбанк выкупил с рынка почти 8 млрд долларов в резервы - теперь у регулятора есть необходимые запасы валюты.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит слабеть, но темпы снижения будут все же достаточно умеренными на фоне поддержки со стороны НБУ.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 20 бер, 2020 08:52
Курс украинской гривны еще немного снизился, и с утра в пятницу она торгуется на отметке 27,87 гривны за доллар на фоне сохраняющейся сложной ситуации на мировом финансовом рынке. Сильно упавшие нефтяные котировки и угрозы распространения коронавируса поддерживают негативные настроения инвесторов.
Вместе с тем, поддержка Нацбанка Украины позволяет гривне более или менее удерживать позиции, что выгодно отличает ее от некоторых других валют.
Вероятно, в ближайшее время гривна еще несколько подешевеет, но темпы ее снижения будут оставаться достаточно умеренными. Можно ждать сползания к отметке 28 гривен за доллар.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:08
Курс украинской гривны держится вблизи отметки 27,47 гривны за доллар. Национальная валюта находится под давлением сложной ситуации в стране в связи с коронавирусом. После уже ряда введенных ограничительных мер министр здравоохранения Украины высказался за введение в стране чрезвычайного положения.
Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда возможность расширения программы сотрудничества Киева с МВФ в связи с распространением коронавируса нового типа в стране.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны продолжит снижаться, но темпы падения будут относительно умеренными, так как поддержку украинской валюте оказывает Нацбанк Украины. Можно ждать уход гривны к отметкам 24,7-28 гривен за доллар.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 08:11
Гривна стремится к отметке 28, но держится за счет ожидания помощи от МВФ
Курс украинской гривны еще несколько снизился, и с утра во вторник она находится на уровне 27,55 гривны за доллар.
Ослабление гривны продолжается из-за сложной ситуации в мире и в Украине из-за распространения коронавируса. Согласно прогнозам властей, оптимальный сценарий развития экономической ситуации в Украине на фоне борьбы с коронавирусом предполагает падение ВВП страны на 5%. При этом дефицит госбюджета в 2020 году вырастет до 7% от ВВП при том, что изначально закладывался показатель в 2%. В общей сложности на борьбу с коронавирусом Украина планирует потратить 3,5-4 млрд долларов. Эти средства она намерена получить в результате новой программы сотрудничества с МВФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития заверили в готовности оказывать поддержку и помощь Украине на период борьбы с коронавирусом.
Ожидание финансовой помощи Украине удерживает гривну от более серьезного падения. Кроме того, Национальный банк Украины начал продажу кредитным организациям страны наличную валюту.
Можно ожидать, что вскоре украинская валюта еще подешевеет, следующей отметкой будет уровень 28 гривен за доллар.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:07
Гривна перешагнула через отметку 28 из-за неучастия Нацбанка в поддержке курса
Курс украинской гривны перешагнул через отметку 28, и с утра в среду она торгуется на уровне 28,01 гривны за доллар после того, что как Нацбанк Украины накануне впервые за несколько недель не продавал валюту для поддержания курса. За прошедшие две недели он реализовал для этих целей около 2 млрд долларов.
Вместе с тем, финансовый регулятор заявил, что в ближайшие дни украинские банки смогут пополнить свои кассы наличными долларами, так как Нацбанк фиксирует признаки недостатка наличной валюты в банках из-за повышенного спроса.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна еще подешевеет, так как ситуация на рынке остается сложной из-за распространения коронавируса и пессимизма инвесторов на мировых торговых площадках. Теперь можно ждать падения к отметкам 28,3-28,5 гривны за доллар.
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