Додано: Вів 24 бер, 2020 08:11

Гривна стремится к отметке 28, но держится за счет ожидания помощи от МВФ﻿

Курс украинской гривны еще несколько снизился, и с утра во вторник она находится на уровне 27,55 гривны за доллар.

Ослабление гривны продолжается из-за сложной ситуации в мире и в Украине из-за распространения коронавируса. Согласно прогнозам властей, оптимальный сценарий развития экономической ситуации в Украине на фоне борьбы с коронавирусом предполагает падение ВВП страны на 5%. При этом дефицит госбюджета в 2020 году вырастет до 7% от ВВП при том, что изначально закладывался показатель в 2%. В общей сложности на борьбу с коронавирусом Украина планирует потратить 3,5-4 млрд долларов. Эти средства она намерена получить в результате новой программы сотрудничества с МВФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития заверили в готовности оказывать поддержку и помощь Украине на период борьбы с коронавирусом.

Ожидание финансовой помощи Украине удерживает гривну от более серьезного падения. Кроме того, Национальный банк Украины начал продажу кредитным организациям страны наличную валюту.

Можно ожидать, что вскоре украинская валюта еще подешевеет, следующей отметкой будет уровень 28 гривен за доллар.



Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club

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