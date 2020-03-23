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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 08:59

Гривна держится у отметки 28 в ожидании Украиной помощи от О

Гривна держится у отметки 28 в ожидании Украиной помощи от ООН
Курс украинской гривны по-прежнему держится у отметки 28 гривен за доллар на фоне сохраняющейся сложной ситуации с распространением коронавируса в стране и в мире. В настоящий момент Украина ожидает получить 33 млн долларов от ООН в рамках глобального плана по борьбе с пандемией.
Вместе с тем, тревогу вызывает все большая изоляция страны в связи с распространением коронавируса, что негативно сказывается на показателях украинской экономики . В частности, с 27 марта Украина намерена прекратить любые пассажирские перевозки через границы страны.
Вероятно, в ближайшее время ослабление гривны продолжится, и она будет стремиться к отметкам 28,5-29 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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