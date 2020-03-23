Гривна держится у отметки 28 в ожидании Украиной помощи от ООН
Курс украинской гривны по-прежнему держится у отметки 28 гривен за доллар на фоне сохраняющейся сложной ситуации с распространением коронавируса в стране и в мире. В настоящий момент Украина ожидает получить 33 млн долларов от ООН в рамках глобального плана по борьбе с пандемией.
Вместе с тем, тревогу вызывает все большая изоляция страны в связи с распространением коронавируса, что негативно сказывается на показателях украинской экономики . В частности, с 27 марта Украина намерена прекратить любые пассажирские перевозки через границы страны.
Вероятно, в ближайшее время ослабление гривны продолжится, и она будет стремиться к отметкам 28,5-29 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club