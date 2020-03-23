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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 26 бер, 2020 08:59
Гривна держится у отметки 28 в ожидании Украиной помощи от ООН
Курс украинской гривны по-прежнему держится у отметки 28 гривен за доллар на фоне сохраняющейся сложной ситуации с распространением коронавируса в стране и в мире. В настоящий момент Украина ожидает получить 33 млн долларов от ООН в рамках глобального плана по борьбе с пандемией.
Вместе с тем, тревогу вызывает все большая изоляция страны в связи с распространением коронавируса, что негативно сказывается на показателях украинской экономики . В частности, с 27 марта Украина намерена прекратить любые пассажирские перевозки через границы страны.
Вероятно, в ближайшее время ослабление гривны продолжится, и она будет стремиться к отметкам 28,5-29 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:19
Гривна падает в цене, несмотря на поддержку от НБУ
Курс украинской гривны в пятницу еще опустился, и она торгуется на уровне 28,2 гривны за доллар, несмотря на то, что Национальный банк Украины продал в четверг около 11 млн долларов для поддержания курса.
Ранее регулятор сообщил, что фиксирует признаки недостатка наличной валюты в банках из-за повышенного спроса. По его данным, из-за прекращения авиасообщения и ограничений на границе наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.
Вместе с тем, позитивной новостью для гривны стало сообщение о том, что Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержки Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось.
Вероятно, в ближайшее время гривны еще несколько подешевеет, но ее курс будет поддерживать ожидание помощи от МВФ. Можно прогнозировать падение курса к отметке 28,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Пон 30 бер, 2020 07:54
Гривна старается держаться в ожидании Украиной помощи от МВФ
Курс украинской гривны держится вблизи отметки 28, с утра в понедельник она торгуется на уровне 28,11 гривны за доллар.
Относительно неплохая динамика национальной валюты наблюдается в ожидании финансовой помощи от Международного валютного фонда в размере не менее 10 млрд долларов. Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась в сложном экономическом положении (в частности, падение ВВП Украины в лучшем случае составит 5%), и без помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт.
Между тем, сумма государственного долга Украины в феврале уменьшилась на 1,46% в гривневом эквиваленте, в долларовом эквиваленте госдолг снизился на 0,02% до 83,38 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи психологической отметки 28 гривен за доллар в ожидании помощи от МВФ.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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