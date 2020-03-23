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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 26 бер, 2020 09:59
Гривна держится у отметки 28 в ожидании Украиной помощи от ООН
Курс украинской гривны по-прежнему держится у отметки 28 гривен за доллар на фоне сохраняющейся сложной ситуации с распространением коронавируса в стране и в мире. В настоящий момент Украина ожидает получить 33 млн долларов от ООН в рамках глобального плана по борьбе с пандемией.
Вместе с тем, тревогу вызывает все большая изоляция страны в связи с распространением коронавируса, что негативно сказывается на показателях украинской экономики . В частности, с 27 марта Украина намерена прекратить любые пассажирские перевозки через границы страны.
Вероятно, в ближайшее время ослабление гривны продолжится, и она будет стремиться к отметкам 28,5-29 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:19
Гривна падает в цене, несмотря на поддержку от НБУ
Курс украинской гривны в пятницу еще опустился, и она торгуется на уровне 28,2 гривны за доллар, несмотря на то, что Национальный банк Украины продал в четверг около 11 млн долларов для поддержания курса.
Ранее регулятор сообщил, что фиксирует признаки недостатка наличной валюты в банках из-за повышенного спроса. По его данным, из-за прекращения авиасообщения и ограничений на границе наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.
Вместе с тем, позитивной новостью для гривны стало сообщение о том, что Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержки Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось.
Вероятно, в ближайшее время гривны еще несколько подешевеет, но ее курс будет поддерживать ожидание помощи от МВФ. Можно прогнозировать падение курса к отметке 28,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Пон 30 бер, 2020 08:54
Гривна старается держаться в ожидании Украиной помощи от МВФ
Курс украинской гривны держится вблизи отметки 28, с утра в понедельник она торгуется на уровне 28,11 гривны за доллар.
Относительно неплохая динамика национальной валюты наблюдается в ожидании финансовой помощи от Международного валютного фонда в размере не менее 10 млрд долларов. Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась в сложном экономическом положении (в частности, падение ВВП Украины в лучшем случае составит 5%), и без помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт.
Между тем, сумма государственного долга Украины в феврале уменьшилась на 1,46% в гривневом эквиваленте, в долларовом эквиваленте госдолг снизился на 0,02% до 83,38 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи психологической отметки 28 гривен за доллар в ожидании помощи от МВФ.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 31 бер, 2020 09:15
Гривна относительно стабильна после принятия закона о продаже сельхозземель
Курс украинской гривны выглядит достаточно стабильно и пр-прежнему держится на отметке 28,1 гривны за доллар, несмотря на то, что Национальный банк Украины не продавал валюту в понедельник для поддержания курса.
Накануне парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Принятие документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом. Документ предусматривает, что первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки, затем это право получат и украинские юридические лица.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что власти страны могу быть вынуждены объявить дефолт, если не получат помощь от международных партнеров. Пока прогнозы по перспективам развития украинской экономики очень негативные, что связано с последствиями распространения коронавируса.
Как заявил украинский премьер, ВВП Украины к концу года упадет на 4,8%, вместо планируемых 3,7% роста, а инфляция вырастет до 8,7% с ранее ожидавшихся 5,5%.
Вероятно, в ближайшее время гривна будет сохранять относительную стабильность в ожидании получения финансовой помощи о МВФ. Можно прогнозировать диапазон 28-28,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 01 кві, 2020 11:00
Гривна ушла от отметки 28 в ожидании помощи от МВФ
Курс украинской гривны с утра в среду смог укрепиться до отметки 27,62 гривны за доллар, отойдя от психологического уровня 28.
Такая динамика наблюдается на фоне некоторого улучшения настроений на мировых финансовых рынках после анонсирования мер по поддержке экономики, предложенных властями США.
Также украинскую валюту поддерживает прогресс в переговорах между Украиной и МВФ, достигнутый ранее.
Кроме того, новый министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что намерен заняться усилением налоговой системы страны, что, по его мнению, должно помочь в наполнении бюджета.
Вероятно, в ближайшее время гривна сможет еще несколько укрепиться и может подняться к отметке 27,5 гривен за доллар, но в случае поступления на рынок негативных новостей она может вновь переступить через психологический уровень 28.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 02 кві, 2020 10:34
Гривна относительно стабильна на фоне спада ажиотажа на валютном рынке
Курс украинской гривны не опускается ниже отметки в 28 гривен за доллар и держится на уровне 27,69. Такая динамика наблюдается, несмотря на то, что Национальный банк Украины накануне не продавал валюту для поддержания курса гривны.
По мнению представителей регулятора, пик ажиотажа на внутреннем валютном рынке пришелся на 10-18 марта, а по завершении этого периода спрос граждан существенно ослабел, последние дни продают валюты даже больше, чем покупают. Кроме того, НБУ пока не видит оснований для введения валютных ограничений на фоне карантина из-за коронавируса.
Сам же регулятор в среду перечислил 1,5 млрд долларов прибыли за 2019 год в государственный бюджет, что на 72 млн долларов больше, чем планировалось.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять относительную стабильность и пока не опустится ниже психологической отметки 28 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 03 кві, 2020 10:47
Курс украинской гривны смог немного укрепиться - до отметки 27,56 гривны за доллар. Позитивная динамика наблюдается на фоне прогресса в переговорах Украины и Международного валютного фонда в отношении предоставления финансовой помощи стране в размере 8 млрд долларов
Также Киев рассчитывают получить 165 млн долларов от ООН в рамках глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы против коронавируса.
Между тем, кабинет министров Украины принял постановление об ужесточении карантинных мер из-за вспышки коронавируса. Это коснется граждан старше 60 лет, а также посещения общественных мест и работы транспорта.
Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько подрасти в цене, так как транш финансовой помощи от МВФ планируется получить в самое ближайшее время. Можно ожидать, что национальная валюта буде двигаться вблизи отметки 27,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Пон 06 кві, 2020 08:40
Курс украинской гривны смотрится достаточно уверенно, находясь на отметке 27,47 гривны за доллар после того, как Национальный банк Украины купил в пятницу 150 млн долларов на межбанковском валютном рынке
Кроме того, Международный валютный фонд приветствовал поддержку в первом чтении парламентом Украины закона о банковском регулировании и ожидает его окончательного принятия. Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что для заключения новой кредитной программы с МВФ на сумму около 8 млрд долларов и получения ещё порядка 2 млрд от ЕБРР и ВБ необходимо принять законы о рынке земли и банковском регулировании. В рамках первого транша, по словам Зеленского, Украина рассчитывает получить 2 млрд долларов.
Кроме того, кабинет министров Украины провел переговоры с владельцами заправок относительно повышения цен на топливо и договорился об их снижении в ближайшие дни.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны будет поддержан мерами, которые предпринимают власти Украины, и продолжит торговаться вблизи отметки 24,5 гривны за доллар, а в дальнейшем может дорасти и до уровня 27.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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