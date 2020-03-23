Додано: Вів 31 бер, 2020 09:15

Гривна относительно стабильна после принятия закона о продаже сельхозземель

Курс украинской гривны выглядит достаточно стабильно и пр-прежнему держится на отметке 28,1 гривны за доллар, несмотря на то, что Национальный банк Украины не продавал валюту в понедельник для поддержания курса.

Накануне парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Принятие документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом. Документ предусматривает, что первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки, затем это право получат и украинские юридические лица.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что власти страны могу быть вынуждены объявить дефолт, если не получат помощь от международных партнеров. Пока прогнозы по перспективам развития украинской экономики очень негативные, что связано с последствиями распространения коронавируса.

Как заявил украинский премьер, ВВП Украины к концу года упадет на 4,8%, вместо планируемых 3,7% роста, а инфляция вырастет до 8,7% с ранее ожидавшихся 5,5%.

Вероятно, в ближайшее время гривна будет сохранять относительную стабильность в ожидании получения финансовой помощи о МВФ. Можно прогнозировать диапазон 28-28,5 гривен за доллар.



Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club

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