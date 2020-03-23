Гривна растет в ожидании финансовой помощи Украине из разных источников
Гривна еще несколько укрепилась и все ближе подходит к отметке 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,35.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что Украина ждет финансовой помощи из различных источников. В частности, готовится делегация для проведения переговоров с Международным банком реконструкции и развития, во время которых стороны должны договориться о предоставлении кредита.
Вместе с тем, экономика страны продолжает страдать от негативных эффектов распространяющегося коронавируса. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает существенный рост количества безработных в стране, заявил глава ведомства Игорь Петрашко.
Вместе с тем, можно ожидать, что гривна в ближайшее время может еще несколько укрепиться и вскоре вплотную приблизится к отметке 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club