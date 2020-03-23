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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 208209210211
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:52

Гривна растет в ожидании финансовой помощи Украине

Гривна растет в ожидании финансовой помощи Украине из разных источников
Гривна еще несколько укрепилась и все ближе подходит к отметке 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,35.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что Украина ждет финансовой помощи из различных источников. В частности, готовится делегация для проведения переговоров с Международным банком реконструкции и развития, во время которых стороны должны договориться о предоставлении кредита.
Вместе с тем, экономика страны продолжает страдать от негативных эффектов распространяющегося коронавируса. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает существенный рост количества безработных в стране, заявил глава ведомства Игорь Петрашко.
Вместе с тем, можно ожидать, что гривна в ближайшее время может еще несколько укрепиться и вскоре вплотную приблизится к отметке 27 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30

Гривна продолжает укрепляться на заявления Нацбанка Украины

Гривна продолжает укрепляться на заявления Нацбанка Украины
Курс украинской гривны еще вырос, и она все ближе подходит к отметке 27 гривен за доллар, торгуясь в пятницу на уровне 27,28.
Такая динамика наблюдается, в частности, на фоне заявлений Национального банка Украины о том, что банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса. В НБУ считают, что валютный рынок успокоился и ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал.
Ранее регулятор заявлял о готовности поддерживать стабильность курса гривны на фоне пандемии и повышения турбулентности на мировых финансовых и валютных рынках.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит укрепляться и вскоре сможет преодолеть отметки в 27 гривен за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 2088
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 208209210211
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