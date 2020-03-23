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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:52
Гривна растет в ожидании финансовой помощи Украине из разных источников
Гривна еще несколько укрепилась и все ближе подходит к отметке 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,35.
Такая динамика наблюдается на фоне того, что Украина ждет финансовой помощи из различных источников. В частности, готовится делегация для проведения переговоров с Международным банком реконструкции и развития, во время которых стороны должны договориться о предоставлении кредита.
Вместе с тем, экономика страны продолжает страдать от негативных эффектов распространяющегося коронавируса. Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины ожидает существенный рост количества безработных в стране, заявил глава ведомства Игорь Петрашко.
Вместе с тем, можно ожидать, что гривна в ближайшее время может еще несколько укрепиться и вскоре вплотную приблизится к отметке 27 гривен за доллар.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30
Гривна продолжает укрепляться на заявления Нацбанка Украины
Курс украинской гривны еще вырос, и она все ближе подходит к отметке 27 гривен за доллар, торгуясь в пятницу на уровне 27,28.
Такая динамика наблюдается, в частности, на фоне заявлений Национального банка Украины о том, что банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса. В НБУ считают, что валютный рынок успокоился и ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал.
Ранее регулятор заявлял о готовности поддерживать стабильность курса гривны на фоне пандемии и повышения турбулентности на мировых финансовых и валютных рынках.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит укрепляться и вскоре сможет преодолеть отметки в 27 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Пон 13 кві, 2020 08:00
Гривна все ближе к 27 на фоне заявлений, что дефолта Украины не будет в любом случае
Курс украинской гривны еще несколько вырос, и она торгуется на уровне 27,17 гривен за доллар, все ближе подходя к психологической отметке 27.
Позитивная динамика наблюдается на фоне сообщений украинского Минфина о том, что даже без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта Украины не будет, хотя и будет очень сложно.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась в сложном экономическом положении, без помощи международных партнеров Украине грозит дефолт. По его словам, Киев рассчитывает на заключение новой кредитной программы с МВФ на сумму около 8 млрд долларов и получения еще порядка 2 млрд от Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна вплотную подойдет к отметке 27 гривен за доллар и, вполне вероятно, преодолеет ее.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 11:18
Курс украинской гривны почти вплотную подошел к психологической отметке 27 гривен за доллар, торгуясь на уровне 27,01.
Такая позитивная динамика национальной валюты наблюдается на фоне заявлений властей страны о том, что финансовая поддержка МВФ позволит Украине профинансировать все необходимые расходы.
Накануне парламент Украины отказался отменить закон о рынке земли (его введение является основным условием для получения помощи от МВФ), теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны продолжит укрепляться, и она вскоре преодолеет психологический уровень 27 гривен за доллар.
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Додано: Сер 15 кві, 2020 10:51
Гривна дешевеет на негативных прогнозах МВФ по экономике Украины
Курс гривны несколько снизился, и она торгуется на отметке 27,28 гривны за доллар, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что стране удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией.
Вместе с тем, Международный валютный фонд ухудшил прогноз по экономике Украины на 2020 год. По мнению экспертов, в результате ситуации с пандемией ВВП страны сократится на 7,7%.
Но уже в 2021 году фонд прогнозирует рост экономики Украины на уровне 3,6%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем он ожидал в октябре
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна, после краткосрочного отката вниз, вновь вернется к укреплению и снова приблизится к психологической отметке 27 гривен за доллар.
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